Олег Белов Опубликована вчера в 21:16

Гантели против воспаления: как мышцы лечат весь организм

Врач-гериатр Прощаев: тренировки помогают защитить мозг от возрастных заболеваний

Физическая активность давно считается залогом здоровья сердца и мышц. Но, как объясняет врач-терапевт, гериатр, доктор медицинских наук и эксперт проекта "Деменция.net" Кирилл Прощаев, тренировки напрямую влияют и на когнитивное благополучие.

Мозг и движение: биохимия пользы

"При тренировках запускаются разнообразные биохимические процессы. Любое движение полезно мозгу. Но максимальный эффект дает комбинация активностей", — отмечает эксперт.

Каждый тип нагрузки действует на мозг по-своему:

  • Аэробные упражнения насыщают мозг кислородом и питательными веществами, улучшают кровоток и повышают выносливость.
  • Силовые тренировки укрепляют тело, ускоряют передачу нервных импульсов и делают работу мышечно-нервных связей более слаженной.
  • Занятия на гибкость и баланс развивают координацию и активизируют зоны мозга, отвечающие за равновесие.

Неожиданный эффект: кишечник и мозг
Физическая активность меняет состав кишечной микробиоты, а она, в свою очередь, напрямую влияет на работу мозга.

Полезные бактерии помогают вырабатывать серотонин — до 90% этого гормона радости синтезируется именно в кишечнике.
После тренировки активируется пептид YY, который воздействует на центры аппетита в мозге и снижает чувство голода.

"Допустим, вы планировали съесть огромный торт, а после тренировки довольствуетесь небольшим кусочком печенья с чаем", — поясняет Прощаев.

Таким образом, регулярные тренировки становятся естественной профилактикой ожирения и диабета второго типа.

Экзеркины: защита от воспаления
Умеренная активность заставляет организм вырабатывать экзеркины — особые вещества, которые подавляют хроническое воспаление. Именно оно связано с повышенными рисками гипертонии, диабета, остеоартрита и остеопороза.

Итог
Спорт — это не только про мышцы и фигуру. Каждое движение улучшает работу мозга, поддерживает психоэмоциональное состояние и защищает организм от возрастных заболеваний. А разнообразие нагрузок делает этот эффект ещё сильнее.

