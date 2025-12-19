Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Советы по уходу за кожей в зрелом возрасте
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:57

Влияние генетики на кожу: почему некоторые из нас быстрее обгорают на солнце и как с этим бороться

Екатерина Суркова: генетика задаёт основу для кожи, но правильный уход важен не меньше

Исследования показывают, что генетика играет ключевую роль в определении многих характеристик кожи, таких как её тип, восприимчивость к солнцу и склонность к аллергическим реакциям.

Однако правильный уход за кожей и образ жизни могут существенно повлиять на её состояние. Об этом рассказала Екатерина Суркова, кандидат биологических наук и руководитель научных коммуникаций медико-генетического центра Genotek.

Как генетика влияет на кожу

Одной из важных характеристик кожи является её чувствительность к солнечному свету, которая в значительной степени определяется генами. Например, ген MC1R отвечает за тип меланина в коже, который влияет на её способность защищаться от ультрафиолетовых лучей. Люди с определёнными вариантами этого гена имеют более светлую кожу, которая быстрее краснеет и легче обгорает. Аналогичное влияние оказывают гены TYR, OCA2 и SLC45A2, которые также регулируют выработку и распределение меланина. У людей с уменьшенной активностью этих генов защита от солнца слабее.

Помимо этого, другие гены отвечают за восстановление клеток кожи после воздействия солнца. Гены XPC, ERCC2 и TP53 входят в систему репарации ДНК, которая исправляет повреждения, вызванные ультрафиолетом. Если эта система работает менее эффективно, клетки восстанавливаются медленнее, что повышает риск развития рака кожи.

Аллергические реакции и генетика

Генетика также играет важную роль в развитии аллергических кожных реакций, таких как экзема или атопический дерматит. Один из ключевых генов, влияющих на барьерную функцию кожи, — FLG (филаггрин). Мутации в этом гене ослабляют кожный барьер, что делает кожу более восприимчивой к аллергенам и микробам.

Кроме того, гены, регулирующие иммунный ответ, такие как IL4, IL13 и IL33, играют роль в активации аллергических реакций, способствуя выработке антител класса IgE, которые вызывают воспаление и другие симптомы аллергии. Вариации в этих генах часто встречаются у людей с атопическим дерматитом и астмой.

Генетическая предрасположенность и образ жизни

Однако генетическая предрасположенность не является приговором.

"Гены задают определённую основу, но то, как кожа проявляет себя в реальной жизни, во многом зависит от ухода и образа жизни", — пояснила Екатерина Суркова.

Эксперт рекомендует подходить к уходу за кожей осознанно. Грамотно подобранная косметика, защита от солнца, а также бережное очищение кожи могут значительно снизить её реактивность. Важными факторами также остаются питание, уровень стресса, качество сна и общее состояние здоровья.

Правильный уход и образ жизни помогут коже адаптироваться к воздействиям окружающей среды, даже если есть генетическая склонность к чувствительности.

