Мытье полов
Ирина Малова Опубликована сегодня в 15:07

Разводы и крошки не исчезают: этот вид швабры быстро исправит ситуацию

Лучшие швабры имеют насадку из микрофибры — эксперт по домоводству Жукова

Качество мытья пола напрямую зависит от вида моющего устройства, а не от цены или бренда, отметила домохозяйка, блогер, эксперт Марина Жукова. О том, как выбрать удобную и долговечную швабру для дома, она рассказала NewsInfo.

Эксперт пояснила, что ключевым элементом любой швабры является насадка, так как именно она отвечает за сбор грязи и отсутствие разводов на полу. По ее словам, неподходящая ткань часто приводит к тому, что мусор приходится дополнительно подметать или пылесосить.

"Материал насадки швабры должен быть из микрофибры. Микрофибра хорошо чистит, хорошо впитывает воду, не будет разводов. Самое главное в насадке, чтобы микрофибра была немножко шершавая, чтобы она цеплялась к рукам, она будет мусор, крошки на себя собирать", — рассказала эксперт.

Она также обратила внимание на конструкцию швабры, отметив, что более надежными считаются модели с металлическими элементами и телескопической ручкой. По словам Жуковой, возможность регулировать длину ручки снижает нагрузку на спину и делает уборку заметно легче.

Отдельно специалист рекомендовала выбирать комплекты с ведром и механическим отжимом, так как это упрощает процесс и позволяет практически не касаться тряпки руками.

Кроме того, квадратные ведра, по ее словам, удобнее хранить, а дополнительные насадки расширяют возможности уборки — от пола до стен и потолка. Домохозяйка посоветовала проводить уборку с регулярной периодичностью.

"Не реже одного раза в неделю. Если редко моете, то придется добавлять моющее средство. Если мыть часто, достаточно одной тёпленькой водички будет. Чем чаще моете, тем меньше потом отмывать грязные плинтуса и всякие пятна", — подчеркнула специалист по домоводству.

Автор Ирина Малова
Ирина Малова — корреспондент НьюсИнфо

