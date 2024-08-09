Власти Финляндии 2 года пытаются закрыть русскую школу — безуспешно ﻿

Руководство финских муниципалитетов Йоэнсуу и Лаппеенранты выступило с инициативой о прекращении деятельности финско-русской Школы Восточной Финляндии.

Однако, согласно действующему законодательству, у них нет полномочий для реализации этого решения. В связи с этим учебное заведение продолжит свою работу, как сообщила РИА Новости Катри Анттила, занимающая пост генерального директора школы.

Анттила пояснила, что несмотря на отрицательное решение городских советов Лаппеенранты и Йоенсуу, правовые нормы не позволяют им закрыть образовательное учреждение, даже если такое желание существует. Школа продолжит функционировать без поддержки муниципальных властей.

Финско-русская Школа Восточной Финляндии представлена тремя отделениями в городах Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу. Вопрос о закрытии учебного заведения был поднят местными властями в связи с сокращением количества учащихся в этих населенных пунктах. Стоит отметить, что городской совет Иматры принял решение сохранить школу.

Ранее администрация учебного заведения направила в городские советы свое заключение о необходимости продолжения работы образовательного учреждения. Анттила подчеркнула, что у муниципальных властей нет юридических оснований для закрытия школы, так как она является собственностью фонда. Такое решение противоречило бы законодательству Финляндии о фондах.

Параллельно с этой ситуацией, Екатерина Тяхкяпяя, возглавляющая родительский комитет финско-русских классов, сообщила о том, что родители учеников финско-русского класса в Турку ожидают рассмотрения апелляции в суде. Это связано с решением городских властей прекратить набор в данный класс с 2025 года.

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