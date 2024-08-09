Власти Финляндии 2 года пытаются закрыть русскую школу — безуспешно ﻿

Руководство финских муниципалитетов Йоэнсуу и Лаппеенранты выступило с инициативой о прекращении деятельности финско-русской Школы Восточной Финляндии.
Однако, согласно действующему законодательству, у них нет полномочий для реализации этого решения. В связи с этим учебное заведение продолжит свою работу, как сообщила РИА Новости Катри Анттила, занимающая пост генерального директора школы.
Анттила пояснила, что несмотря на отрицательное решение городских советов Лаппеенранты и Йоенсуу, правовые нормы не позволяют им закрыть образовательное учреждение, даже если такое желание существует. Школа продолжит функционировать без поддержки муниципальных властей.
Финско-русская Школа Восточной Финляндии представлена тремя отделениями в городах Лаппеенранта, Иматра и Йоэнсуу. Вопрос о закрытии учебного заведения был поднят местными властями в связи с сокращением количества учащихся в этих населенных пунктах. Стоит отметить, что городской совет Иматры принял решение сохранить школу.
Ранее администрация учебного заведения направила в городские советы свое заключение о необходимости продолжения работы образовательного учреждения. Анттила подчеркнула, что у муниципальных властей нет юридических оснований для закрытия школы, так как она является собственностью фонда. Такое решение противоречило бы законодательству Финляндии о фондах.
Параллельно с этой ситуацией, Екатерина Тяхкяпяя, возглавляющая родительский комитет финско-русских классов, сообщила о том, что родители учеников финско-русского класса в Турку ожидают рассмотрения апелляции в суде. Это связано с решением городских властей прекратить набор в данный класс с 2025 года.
Фото: www. flickr.com/CGP Grey (Creative Commons Attribution 2.0 Generic license)
Байден разочаровался в действиях Грузии
Президент Соединенных Штатов Джо Байден адресовал послание главе Грузии Саломе Зурабишвили, в котором выразил неудовлетворение действиями грузинского правительства, расцененными им как антидемократические, в связи с принятием законодательства об иностранных агентах. Об этом сообщила сама Зурабишвили через социальные сети.
МИД РФ: Необходима тщательная подготовка для встречи Эрдогана и Асада
Заместитель министра иностранных дел России Михаил Богданов высказался о возможности организации встречи между президентами Турции и Сирии — Реджепом Тайипом Эрдоганом и Башаром Асадом. По мнению дипломата, для проведения такого мероприятия необходима тщательная подготовка.
Максим Галкин* пристыдил "обласканных Кремлём" российских артистов
Шоумен Максим Галкин* отреагировал на обвинения патриотов и в ответ раскритиковал Олега Газманова, Григория Лепса, Надежду Бабкину и певца Шамана.
Лиза Арзамасова раскрыла пол новорождённого малыша
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова сразу объяснила, кого родила - мальчика или девочку. Актриса назвала также имя малыша.