Курская область: более двух тысяч человек эвакуированы из зоны риска

Власти Курской области продолжают эвакуацию жителей приграничных районов в связи с напряженной обстановкой.
Как сообщила пресс-секретарь временно исполняющего обязанности губернатора региона Ирина Толмачева, за минувшие сутки из зоны риска были эвакуированы свыше двух тысяч человек.
В настоящее время в Курской области развернуто 77 пунктов временного размещения, где находятся 5,5 тысячи человек, в том числе около тысячи детей.
Власти региона делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность и комфортные условия для граждан, вынужденных покинуть свои дома.
Фото: commons.wikimedia.org/Balamutov Alexander Vasilyevich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
В США раскритиковали нападение ВСУ на Курскую область
Американский конгрессмен от Республиканской партии Пол Госар выразил мнение, что атака украинских вооруженных сил на Курскую область не способна приблизить разрешение конфликта и является саморазрушительной.
В Великобритании задержано свыше 1000 человек в результате беспорядков
В Великобритании количество задержанных из-за массовых беспорядков перевалило за тысячу человек, как сообщили в пресс-службе Национального совета начальников полиции.
В Москве арестован курьер по делу о мошенничестве, связанном с Ларисой Долиной
Полиция арестовала курьера в рамках расследования мошенничества, связанным с Ларисой Долиной. По информации от представителя МВД России Ирины Волк, в Москве задержана 53-летняя женщина, подозреваемая в крупном мошенничестве, суммировавшем более 200 миллионов рублей.
Ксения Бородина оценила своё новое прозвище "картошка": скоро будет молодая
Звезда "Дома-2" Ксения Бородина поделилась искромётной остротой по поводу своего необычного прозвища, которое ей придумал её бойфренд Николай Сердюков.