Курская область: более двух тысяч человек эвакуированы из зоны риска

Из Курской области эвакуировано более двух тысяч человек

Власти Курской области продолжают эвакуацию жителей приграничных районов в связи с напряженной обстановкой.

Как сообщила пресс-секретарь временно исполняющего обязанности губернатора региона Ирина Толмачева, за минувшие сутки из зоны риска были эвакуированы свыше двух тысяч человек.

В настоящее время в Курской области развернуто 77 пунктов временного размещения, где находятся 5,5 тысячи человек, в том числе около тысячи детей.

Власти региона делают все возможное, чтобы обеспечить безопасность и комфортные условия для граждан, вынужденных покинуть свои дома.

Фото: commons.wikimedia.org/Balamutov Alexander Vasilyevich (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)