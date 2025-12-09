Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики

© Mos.ru by Фото: Максим Денисов is licensed under Creative Commons Attribution 4.0
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:25

Власти выходят в рейды: нелегальные точки продаж ёлок обещают устранять ежедневно

Елочные базары во Владивостоке откроются уже 12 декабря — ДВ — РОСС

Рынок новогодних елей во Владивостоке в этом году заработает раньше обычного: городские площадки начнут принимать покупателей уже с 12 декабря. Об этом сообщает ДВ — РОСС, указывая, что жители смогут выбрать дерево на одной из нескольких десятков торговых точек.

Где откроются сезонные площадки

В управлении развития предпринимательства и потребительского рынка пояснили, что продажа хвойных деревьев будет продолжаться до 31 декабря. В городе организуют как традиционные елочные базары, так и автолавки, которые разместят в удобных для посещения местах. Сезонные торговые точки появятся в разных районах — от центральных улиц до окраин, что позволит охватить максимальное число покупателей.

В список площадок вошли 19 адресов. Среди них ул. Верхнепортовая, ул. Воронежская, проспект Красного Знамени, ул. Лермонтова, ул. Нахимова, ул. Светланская, ул. Терешковой, ул. Тухачевского, ул. Карьерная, ул. Маковского, ул. Пшеницына и другие. Часть мест предназначена для размещения нестационарных торговых объектов, что позволит поддерживать гибкий формат торговли в предновогодний период.

"Торговля хвойными деревьями продлится до 31 декабря включительно", — сообщили в управлении развития предпринимательства и потребительского рынка.

Контроль за законностью торговли

Городские власти готовят усиленные меры контроля, чтобы предотвратить нелегальную торговлю. До конца декабря сотрудники администрации Владивостока совместно с представителями УМВД города планируют проводить ежедневные рейды. Основная задача — выявлять незаконные точки продаж, которые появляются в неустановленных местах и не имеют разрешительной документации.

Такие действия, по словам специалистов, нарушают требования законодательства и наносят ущерб легальным предпринимателям. Правонарушители будут привлечены к административной ответственности сразу по двум статьям — за незаконную предпринимательскую деятельность и торговлю вне установленных территорий. Подобная практика, как отмечают в мэрии, применяется ежегодно и помогает снижать количество несанкционированных точек в период повышенного спроса.

Ежедневные проверки создают условия для цивилизованного рынка сезонной продукции и защиты покупателей от недобросовестной торговли. Власти рассчитывают, что комплекс мер позволит обеспечить порядок и сохранить экологические требования, связанные с заготовкой и реализацией хвойных деревьев в регионе.

