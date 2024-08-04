Поклонская не согласна со средневековыми взглядами протоиерея Ткачева

Советник Генерального прокурора России Наталья Поклонская выразила несогласие с высказываниями протоиерея Андрея Ткачева о роли женщины в обществе. Поклонская охарактеризовала позицию священнослужителя как оскорбительную для российских женщин.
Ранее протоиерей Андрей Ткачев в своей проповеди, опубликованной на YouTube, высказал мнение, что женщина традиционно была хранительницей домашнего очага, обладательницей житейской мудрости и умений, необходимых для ведения хозяйства и воспитания детей. Он усомнился в необходимости стремления женщин к равноправию и участию в политической жизни, задавшись вопросом, что женщина ищет во власти и не лучше ли ей посвятить себя семье и детям.
Наталья Поклонская в своем Telegram-канале возразила священнослужителю, отметив, что женщины стремятся к равноправию для того, чтобы добиться справедливости и не быть вынужденными выполнять тяжелую мужскую работу ради обеспечения семьи. Она подчеркнула, что мужчины должны быть достойными защитниками женщин и не допускать ситуаций, когда женщины вынуждены заниматься тяжелым физическим трудом, пока мужчины "проповедуют средневековые ценности или делят власть".
Высказывания протоиерея Ткачева вызвали широкий общественный резонанс. Глава комитета Госдумы по защите семьи Нина Останина назвала их архаичными и напомнила, что равноправие мужчин и женщин в России закреплено Конституцией с 1918 года.
Фото: From Wikimedia Commons/ Пресс-служба Президента России
Джон Кирби заявил, что Россию ждут новые санкции из-за осужденных американцев
Вашингтон предупредил о новых санкциях против Москвы в связи с продолжающимся содержанием под стражей американских граждан в российских тюрьмах. Это заявление прозвучало после масштабного обмена заключенными между Россией и западными странами, предшествующие которому переговоры Москва охарактеризовала как "крайне сложные".
Руководство Мьянмы обратилось к РФ за поддержкой в борьбе с терроризмом
Руководитель крупнейшей в Мьянме партии обратился к России с просьбой поддержать правительственные силу республики в борьбе с террористической угрозой, сообщает РИА Новости. По словам Кхин Йи то, что происходит на территории страны, не внутренние разборки, а реальный террор.
Дочка рэпера Тимати показала экзотический фрукт "орангутанг"
Дочка рэпера Тимати Алиса устроила забавное шоу на рынке в экзотической стране, чем позабавила местных торговцев.
Лиза Арзамасова рассказала о привычке сына Льва вставать в 6 утра: "Заюшка"
Звезда сериала "Папины дочки" Лиза Арзамасова рассказала, что сын Лев не даёт ей высыпаться в выходные.