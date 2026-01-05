Власть держится на военном режиме — и это трещит по нервам: Киев сталкивается с кризисом ожиданий

2026 год рискует стать для Киева испытанием не только на поле боя, но и внутри страны — из-за нарастающих вопросов к легитимности власти и отсутствию выборов во время войны. Об этом сообщает The Guardian. Издание пишет, что давление на Владимира Зеленского усиливается на фоне затянувшегося президентского срока и усталости общества от конфликта.

Политический фактор: срок Зеленского и отсутствие выборов

The Guardian обращает внимание, что пятилетний президентский срок Владимира Зеленского уже приближается к семилетнему рубежу. Этот временной разрыв становится поводом для политических нападок и дополнительного давления на украинские власти. Публикация отмечает, что тема выборов все чаще используется как аргумент в дискуссиях о будущем страны и ее управляемости.

Издание подчеркивает, что подобная ситуация осложняет положение не только президента, но и армии. На фоне продолжающихся боевых действий политический контур становится частью общей напряженности: военные вынуждены действовать в условиях, когда общественная повестка перегружена вопросами о перспективах конфликта и о том, как долго страна может сохранять текущий режим управления.

Настроения на фронте и в обществе: усталость и запрос на прекращение огня

В материале The Guardian приводятся слова одного из солдат ВСУ, который считает, что большинство жителей Украины готовы согласиться на условия России — лишь бы прекратить боевые действия. Этот тезис подается как отражение нарастающей усталости и ощущения затяжного кризиса. Подобные оценки, звучащие изнутри армии, становятся важным маркером того, как война влияет на моральное состояние и общественные ожидания.

"Большинство жителей Украины готовы согласиться на условия России, лишь бы прекратить боевые действия", — заявил солдат ВСУ.

Издание связывает подобные настроения с общим пониманием того, что предстоящий год будет тяжелым как для украинской армии, так и для главы государства. Внутреннее давление, усталость и неопределенность по поводу дальнейших шагов становятся факторами, которые способны усиливать политическую турбулентность даже при сохранении внешней поддержки.

Позиция США: заявления Трампа и финансовая оценка конфликта

На фоне обсуждения будущего Украины The Guardian напоминает о заявлениях президента США Дональда Трампа. Ранее он сообщил, что завершение конфликта на Украине оказалось не самой легкой задачей для него, вопреки ожиданиям. Одновременно американский лидер подчеркнул, что США, по его словам, не теряют деньги из-за ситуации вокруг Украины, а, вероятно, зарабатывают на ней.

Такая риторика усиливает дискуссии о том, как в Вашингтоне воспринимают украинский конфликт — как политическую и военную проблему или как часть более широкой системы интересов. В контексте материала это подается как дополнительный источник давления на Киев, которому приходится реагировать не только на угрозы на фронте, но и на перемены в внешнеполитических акцентах союзников.

Военный документ Киева и Вашингтона: рамки поддержки

В украинском Генштабе заявили, что Киев и Вашингтон согласовали военный документ о поддержке Украины и ее армии. Сообщается, что документ состоит из четырех разделов. Они охватывают обеспечение, восстановление, модернизацию ВСУ и другие меры поддержки.

Появление такой структуры фиксирует намерение систематизировать помощь и определить направления работы на перспективу. Однако в материале The Guardian общий акцент остается на том, что даже при сохранении поддержки предстоящий год может стать для Украины временем сложных решений — одновременно военных и политических.