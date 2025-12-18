Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Морепродукты на кухонном столе
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI)
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 12:08

Владивосток зовёт не видами, а вкусами: гастрономия стала новой причиной ехать на Дальний Восток

Гастрономические фестивали увеличили туристический поток в Приморье — PrimaMedia

Гастрономия в Приморье всё увереннее превращается в самостоятельный повод для поездки и усиливает общий туристический интерес к региону. Об этом сообщает PrimaMedia, отмечая, что на фоне рекордного турпотока и роста доходов отрасли гости всё чаще целенаправленно выбирают Дальний Восток ради вкусов, впечатлений и гастрономических событий.

Туризм как драйвер экономики

Как ранее сообщало издание, туристическая отрасль стала одним из ключевых факторов экономического роста Приморского края. В период с 2021 по 2024 год доходы регионального бюджета от деятельности предприятий отрасли выросли в 2,3 раза и достигли 3,2 млрд рублей.

В 2025 году ожидается дополнительный рост поступлений ещё на 10%, а турпоток, по прогнозам, увеличится как минимум на 5% по сравнению с прошлым годом, когда регион посетили 3,9 млн человек.

Фестивали как точка притяжения

Управляющая ресторанным комплексом "Миллионка" Арина Молочная рассказала, что гастрономические фестивали стали одним из самых эффективных инструментов привлечения гостей. По её словам, такие мероприятия формируют осознанный интерес и заранее планируемый туристический спрос.

"Яркие примеры фестивали "Корюшка и КО" (6+) и "О! Мега Вкус" (0+). Посетители уже знают график их проведения, целенаправленно приходят на эти события, и это осознанный выбор, а не случайное попадание", — отметила Арина Молочная.

Она добавила, что рестораны развивают и собственные форматы — тематические гастроужины с авторскими сетами от шеф-поваров и винным сопровождением.

Гастротуризм в связке с путешествиями

По мнению Арины Молочной, гастротуризм пока не сформировался как полностью самостоятельное направление, но в сочетании с классическим туризмом работает максимально эффективно.

"Практически все туристы, приезжающие посмотреть Дальний Восток, заинтересованы в местной гастрономии. Морепродукты: устрицы, гребешок, краб стабильно в топе продаж у этой аудитории", — подчеркнула управляющая.

Она также отметила активное сотрудничество с Туристско-информационным центром Приморского края, который выступает организатором большинства гастрособытий.

Рост интереса со стороны гостей

Основатель и бренд-шеф сети кафе "Омлет станция" Азамат Мухамедов подтвердил, что с каждым годом гастрономические мероприятия привлекают всё больше посетителей, включая туристов.

"Считаю, что гастрономические проекты сильно помогают продвижению Владивостока и Приморья как туристического направления: люди приезжают за вкусами, эмоциями и новым опытом", — рассказал Азамат Мухамедов.

Он напомнил, что в 2025 году сеть приняла участие во всех фестивалях, организованных ТИЦ Приморского края, проводя мастер-классы и знакомя гостей с дальневосточной кухней.

Признание на уровне отрасли

Рост турпотока, связанный с гастрономией, отмечают и организаторы краевой премии "Маяки туризма" (12+). Во втором сезоне проекта почти вдвое увеличилось число номинаций и существенно расширился круг участников.

С 27 ноября по 24 декабря читатели PrimaMedia могут принять участие в онлайн-голосовании и выбрать лучших представителей туристической индустрии Приморья.

