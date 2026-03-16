Трамвайное сообщение
Трамвайное сообщение
© commons.wikimedia.org by Георгий Долгопский is licensed under CC BY 4.0
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 12:36

Трамваи остаются на рельсах: застройщик во Владивостоке поставил финальную точку в долгих спорах жителей

Застройщик официально заявил об отсутствии планов по ликвидации трамвайного сообщения во Владивостоке в ходе освоения территории на улице Адмирала Юмашева. Слухи о возможном прекращении работы электротранспорта из-за возведения жилого комплекса не имеют под собой оснований, подтвердил 16 марта 2026 года руководитель группы компаний "Остов" Игорь Шаповалов. Проект комплексного развития площадки, где ранее располагался торговый центр "Самоцвет", направлен на обновление городской инфраструктуры. Соглашение между администрацией города и компанией "СЗ "Парковые высоты" действует с августа 2025 года.

Судьба трамвайного кольца

Вопрос сохранения привычного транспортного маршрута стал предметом общественного обсуждения после начала работ на участке. Руководство компании-застройщика подчеркивает, что строительная деятельность не затрагивает пути и не ограничивает доступ пассажиров к электротранспорту.

В рамках взятых на себя обязательств девелопер планирует провести работы по благоустройству территории вокруг кольца на улице Баляева. Это делается для интеграции объекта в обновленный городской ландшафт.

"Наша цель — удобство горожан, и совершенно точно привычного маршрута электротранспорта мы никого не лишим. Процессу строительства движение трамваев не мешает", — сказал руководитель ГК "Остов" Игорь Шаповалов.

Масштабное обновление района

Освоение площадки началось сразу после сноса незаконно возведенного торгового центра. Теперь на месте былых построек появится современная зона с функциональной социальной нагрузкой, предназначенная для общего пользования.

Значительная часть ресурсов будет направлена на поддержку образовательных и рекреационных точек в ближайшем окружении. В частности, предусмотрены инвестиции в размере около 30 миллионов рублей, которые пойдут на капитальный ремонт спортивных залов в местной школе №66.

Дополнительно инвестор займется благоустройством входной группы парка Минного городка, что является важным этапом реконструкции общественного пространства. Также на территории участка запланировано появление крытого фермерского рынка, который заменит прежние хаотичные павильоны.

Параметры нового жилого объекта

Основной частью проекта является жилой комплекс, общая площадь которого составит чуть менее 16 тысяч квадратных метров. Застройка спроектирована с учетом современных градостроительных требований к плотности и комфорту жильцов.

Значительное внимание уделено прилегающей территории: под зеленые зоны, спортивные площадки и детские игровые городки выделено более 7 тысяч квадратных метров. Такой подход позволит гармонично вписать новый жилой массив в сложившуюся застройку района.

Комплексное развитие территории предполагает создание самодостаточного пространства, где акцент смещен не только на жилые площади, но и на удобство передвижения пешеходов. Работы продолжаются в соответствии со сроками, утвержденными в августе 2025 года при подписании договора с мэрией.

Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Алексей Корнилов
Алексей Корнилов — ИТ-эксперт, инженер (ЛЭТИ). Специалист по цифровой трансформации, кибербезопасности и Big Data. Экс-сотрудник SAP. Опыт в ИТ — 14+ лет.

