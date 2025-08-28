Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 4:52

Рынок аренды Владивостока взорвался: скрытый фактор роста спроса на 24% шокирует экспертов

Долгосрочная аренда в текущих реалиях — данные аналитиков Авито Недвижимость

Владивосток продолжает демонстрировать динамичное развитие рынка аренды недвижимости, особенно в сегменте долгосрочной аренды квартир. Согласно последним данным аналитического сервиса "Авито Недвижимость", в июле 2025 года спрос на арендное жилье увеличился на 24 % по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Такой рост свидетельствует о существенных изменениях в предпочтениях арендаторов и общем состоянии рынка недвижимости города.

Эксперты связывают увеличение спроса с несколькими факторами. Во-первых, наступление сезона повышенного интереса к аренде жилья традиционно происходит в летние месяцы, что способствует росту активности среди потенциальных арендаторов. Во-вторых, значительное влияние оказывает ситуация с ипотечными ставками.

В 2025 году ставки по ипотеке остаются относительно высокими, что заставляет часть граждан откладывать покупку собственного жилья и предпочитать временную аренду. В результате многие жители города выбирают долгосрочную аренду как более гибкий и экономичный вариант.

Дополнительным фактором является изменение ситуации на рынке труда и миграционные процессы. Владивосток продолжает привлекать специалистов из других регионов России и зарубежья, что увеличивает спрос на арендное жилье. Особенно востребованы квартиры в центральных районах города, где сосредоточены офисы и инфраструктура.

Динамика спроса и предложения

По данным на июль 2025 года, месячный рост спроса составил 9 %, что чуть ниже общероссийского показателя в 10 %. Наиболее популярными остаются просторные трехкомнатные квартиры (+11 %) и компактные студии (+17 %). Эти сегменты показывают наиболее заметный рост интереса со стороны арендаторов, что связано с их универсальностью и доступностью.

В годовом измерении тенденции сохраняются: спрос на трехкомнатные квартиры вырос на впечатляющие 89 %, что почти в два раза превышает показатели студий (+42 %) и двухкомнатных квартир (+39 %). Наименьший прирост зафиксирован у однокомнатных квартир — всего 21 %, что говорит о стабилизации этого сегмента.

Рост предложения также идет нога в ногу с увеличением спроса. Общее число доступных объектов для аренды во Владивостоке за год выросло на 64 %. Особенно заметен рост предложения трехкомнатных квартир — +125 %, а также однокомнатных (+78 %) и двухкомнатных (+70 %). Наименьший прирост наблюдается у студий — всего +39 %, что свидетельствует о постепенном насыщении рынка этим сегментом.

Ценовая ситуация

Средние цены на посуточную аренду жилья во Владивостоке в июле 2025 года остаются стабильными. За однокомнатную квартиру средняя цена составляет около 5000 рублей за сутки, за двухкомнатную — примерно 6000 рублей, а за трехкомнатную — около 8000 рублей. Жилье с четырьмя или более комнатами стоит примерно 12000 рублей за сутки. Эти показатели позволяют сделать вывод о сбалансированности рынка: несмотря на рост спроса и предложения, цены остаются относительно стабильными.

Интересные факты о рынке аренды недвижимости во Владивостоке

1. Владивосток занимает третье место среди российских городов по количеству иностранных специалистов, приезжающих для работы или учебы, что способствует постоянному росту спроса на арендное жилье.
2. Согласно исследованиям, более 60 % арендаторов во Владивостоке предпочитают долгосрочную аренду (от полугода и выше), что говорит о стабильности этого сегмента.
3. В последние годы наблюдается тенденция к развитию сервисов краткосрочной аренды через онлайн-платформы, такие как Airbnb и Booking. com, что дополнительно стимулирует рынок долгосрочной аренды.

Перспективы развития рынка

Аналитики прогнозируют дальнейший рост спроса на арендное жилье во Владивостоке в связи с продолжающейся миграцией населения и развитием инфраструктуры города. Также ожидается увеличение предложения за счет новых жилых комплексов и реконструкции существующих объектов. В условиях сохранения высокой активности рынка можно предположить стабильность ценовых показателей и расширение сегментов жилья для аренды.

Рынок долгосрочной аренды во Владивостоке демонстрирует устойчивый рост благодаря сочетанию сезонных факторов, экономической ситуации и миграционных процессов. Высокий уровень предложения позволяет удовлетворить растущий спрос без существенного повышения цен. Этот тренд свидетельствует о зрелости рынка недвижимости города и его привлекательности для инвесторов и жителей.

