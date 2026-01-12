Владивосток перестал быть единственной точкой: туристы в Приморье начали разъезжаться по краю

Приморский край по итогам 2025 года вплотную приблизился к отметке в 4 млн туристических посещений, а турпоток стал распределяться более ровно по сезону и территории. Об этом сообщает ИА PrimaMedia со ссылкой на интервью с министром туризма Приморского края Натальей Набойченко. Власти региона связывают динамику с развитием инфраструктуры, событийной повестки и повышением прозрачности рынка размещения.

Итоги 2025 года и структура турпотока

В крае зафиксировали почти 4 млн туристических посещений — речь идёт о людях, которые приезжали в Приморье с туристическими целями по всей территории региона. Показатель превысил результат 2024 года, когда Приморье приняло порядка 3,9 млн туристов. По словам министра, рост отмечался как по направлениям отдыха, так и по времени пребывания гостей.

"По итогам завершившегося 2025 года, туристическая отрасль Приморского края показала высокие результаты. Регион вышел почти на 4 млн туристических посещений — это количество людей, которые побывали в Приморье с туристическими целями по всей территории края. Этот показатель превысил результаты предыдущего года", — сказала министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

Регион, по её оценке, укрепил позиции среди российских направлений и нарастил интерес со стороны зарубежных гостей. В 2025 году Приморье приняло около 470 тысяч иностранных туристов. Одним из факторов роста она называет безвизовый режим для граждан КНР с 1 декабря 2025 года, позволяющий находиться в России до 30 дней с туристическими, деловыми и культурными целями.

Круглогодичный отдых и расширение географии поездок

Власти отмечают, что Приморье постепенно уходит от образа "летнего направления" и усиливает зимние и межсезонные предложения. Среди новых форматов назван горнолыжный курорт в Арсеньеве, который в декабре начал работу в тестовом режиме. В регионе также развивались айс-флоатинг, заплывы для любителей холодового плавания и ледовые полумарафоны, а событийная линейка включала фестивали "Зима у моря" (6+) и "Фестиваль рододендрона" (0+).

Меняется и внутренняя география путешествий: туристы чаще выезжают за пределы Владивостока. В муниципалитетах проходили мероприятия — от фестиваля мёда в Анучино до гастрономических и национальных праздников в Находке, Спасске-Дальнем и Ольгинском округе. Высокий спрос сохранялся на прибрежные территории, включая Хасанский округ и Находкинский городской округ, а поездки всё чаще комбинировали по нескольким точкам.

Инфраструктура, размещение и финансовые инструменты

К значимым проектам 2025 года, помимо "Арсеньева", отнесены новые маршруты: экотропа "Тропа Осьминога" в Находкинском городском округе и велотропа на острове Русский во Владивостоке. Параллельно развивалась гостиничная инфраструктура, а в Хасанском округе продолжилось строительство круглогодичного морского курорта. В числе круглогодичных точек притяжения министр назвала Приморский океанариум и Национальный центр "Россия" в Приморском крае.

Отдельно подчёркнут эффект туристического налога: по состоянию на 31 октября 2025 года муниципалитеты получили более 90 млн рублей. Налог действовал в шести муниципальных образованиях — Владивостокском, Уссурийском и Находкинском городских округах, Горноключевском городском поселении Кировского муниципального округа, Хасанском и Красноармейском муниципальных округах. Средства направляли на благоустройство туристических территорий, ремонт тротуаров, обустройство скверов и общественных пространств, а также установку остановок и других элементов городской среды.

Инвестиции, кадры и событийная повестка

В сфере туризма в Приморье реализовывались 27 инвестпроектов с общим объёмом инвестиций порядка 120 млрд рублей до 2030 года. По оценке министра, часть инициатив уже дала ощутимый эффект за счёт расширения номерного фонда и повышения качества сервиса. Одновременно усиливали "прозрачность" размещения: на 24 декабря 2025 года в реестре коллективных средств размещения числилось 786 объектов, из них 625 имели статус "действует", а по федеральному эксперименту по легализации гостевых домов в реестре КСР зарегистрировали 63 гостевых дома.

Кадровый блок власти связывают с нацпроектом "Кадры" и госпрограммами: число занятых в туризме и гостеприимстве превысило 44 тысячи человек. Бесплатное обучение прошли более 1 230 жителей по 80 программам, а свыше 77% выпускников трудоустроились. Событийные мероприятия также назвали драйвером: за год прошло 18 крупных событий, которые посетили почти 120 тысяч человек, а деловой туризм поддержал спрос на гостиничную и сервисную инфраструктуру. В культурной части отмечены музей имени В. К. Арсеньева, Приморский океанариум и Приморская сцена Мариинского театра, а филиал Национального центра "Россия" с момента запуска посетили более 35 тысяч человек, включая иностранных туристов.