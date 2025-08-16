Как дома, только громче: как китайские туристы выводят Владивосток из себя

Лето во Владивостоке — не только сезон солнца и моря, но и туристического напряжения. Жители города жалуются на наплыв китайских туристов, особенно в районе Токаревского маяка и мыса Чумака. Горожане всё чаще обращаются к властям с просьбой вмешаться в ситуацию — речь идёт не только о перегруженной инфраструктуре, но и о нарушении общественного порядка.

12 автобусов и сотни туристов

В одном из telegram-чатов, где местные жители напрямую общаются с администрацией города, появился эмоциональный пост:

"В конце июля у пляжа стояло 12 китайских туристических автобусов. Привезли сразу до 350 человек. Никакой парковки, никакого уединения, всё заставлено и шумно даже в будни".

Пользователь отметил, что платной парковкой водители автобусов не пользуются, предпочитая занимать бесплатные места. Это вызывает вопросы: неужели туристические компании действительно не могут позволить себе оплату за стоянку?

Туристы нарушают границы

Но речь не только о парковках. Основная волна недовольства касается поведения туристов:

нарушают личное пространство;

фотографируют отдыхающих без разрешения;

бросают мусор в море;

сплёвывают;

ведут себя шумно и грубо.

"Почему нельзя объяснить людям правила поведения в другой стране? Почему обязательно везти столько туристов за раз? Нет других маршрутов?", — возмущаются местные.

Проблема — не точечная

Жалобы поступают не только с района Токаревского маяка. Горожане пишут о похожей ситуации на мысе Чумака, где находится несколько гостиниц, заселённых преимущественно китайскими туристами. Автобусы занимают парковку у жилого дома по адресу Мыс Чумака, 1А, создавая неудобства для его жителей.

Центр Владивостока тоже страдает

Отдельной темой стало дорожное движение в центре города. По словам местных, туристические автобусы блокируют полосу движения вдоль здания ГУМа на улице Светланской. Это особенно критично в часы пик: транспортный поток замедляется, а некоторые водители автобусов игнорируют запрещающие знаки.

Местные требуют действий

Резюмируя ситуацию, горожане просят городскую администрацию ограничить численность туристических групп, организовать контроль за парковкой автобусов и обязать турфирмы информировать клиентов о правилах поведения в общественных местах.

Пока официальной реакции на обращения нет, но в чате уже десятки комментариев поддержки. Владивосток — город, открытый миру, но его жители хотят, чтобы взаимное уважение стало обязательным пунктом любого маршрута.