Владивосток открывает путь к Камчатке: какие три секрета нового маршрута заставят вас купить билет сегодня

Приморье готовится к запуску нового туристического маршрута, который стартует весной следующего года. Из Владивостока отправится круиз в Петропавловск-Камчатский с заходами в порты Сахалина и Курильских островов. Власти региона подчёркивают, что ключевым преимуществом станет возможность начинать путешествие прямо из "домашнего" порта, что сделает Приморье более привлекательным для российских и иностранных туристов.

Туристические возможности Владивостока

Во время стоянки лайнера во Владивостоке гостей ждёт насыщенная программа экскурсий.

"Основные направления для экскурсий по Владивостоку — культурные, патриотические, морские, обзорные, событийные и гастрономические. Под каждое из направлений определена якорная пятерка объектов, например: Новосильцевская батарея и Корабельная набережная, маяки и мосты, экскурсии на ферму марикультуры и за кулисы Мариинского театра", — пояснила министр туризма Приморского края Наталья Набойченко.

Программа учитывает разные предпочтения: туристы смогут выбрать как групповые экскурсии, так и самостоятельные прогулки по городу.

Экскурсионные маршруты и развлечения

Гостям предложат посещение Приморского океанариума, сафари-парка, игорной зоны "Приморье", а также морские прогулки на паруснике "Надежда". Такой подход позволит формировать "отложенный спрос" — желание туристов вернуться в регион уже вне рамок круиза.

Помимо этого, будут развиваться новые форматы досуга: гастрономические туры, знакомство с морской культурой и локальными производствами. Всё это делает Владивосток важным центром притяжения путешественников на Дальнем Востоке.

Подготовка кадров

Для обеспечения качественного сервиса к проекту подключаются профильные вузы. Совместно с ДВФУ и ВВГУ будут готовить экскурсоводов и гидов-переводчиков. Планируется задействовать федеральный проект "Профессионалитет", который ориентирован на практическую подготовку специалистов в востребованных сферах.

В министерстве туризма подчёркивают: важно не только разнообразие услуг, но и их адаптация к запросам разных категорий гостей — от семей с детьми до иностранных туристов.

Новый круизный маршрут из Владивостока в Петропавловск-Камчатский станет важным шагом в развитии туристической привлекательности региона. Он объединит исторические, культурные и природные ресурсы Приморья, создавая уникальный продукт для внутреннего и въездного туризма.

Три интересных факта