Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:25

Туристы в панике: более половины гостиниц Владивостока под угрозой закрытия – в чем причина

Во Владивостоке более 150 гостиниц рискуют потерять легальный статус: причины и последствия

Во Владивостоке над многими гостиницами, отелями и базами отдыха нависла угроза лишения легального статуса. По информации администрации города, с 1 сентября более 150 коллективных средств размещения (КСР) могут оказаться вне закона, так как не прошли обязательную процедуру самооценки для включения в федеральный реестр. Это составляет более 60 % от общего числа КСР в краевом центре.

"Во Владивостоке работает 283 КСР. Если гостиничный бизнес хочет продолжить работу в этом секторе экономики, то все они должны пройти самооценку для включения в реестр Росаккредитации. Однако по состоянию на 19 августа процесс завершили лишь 40% — 116 КСР", — прокомментировал ситуацию заместитель начальника управления администрации города Сергей Пригорнев.

Таким образом, более 150 гостиниц во Владивостоке рискуют столкнуться с серьезными проблемами. С этой даты деятельность любых средств размещения, не прошедших классификацию, будет признана незаконной.

Это означает, что они не смогут официально предоставлять услуги размещения туристам и гостям города. Новые федеральные законы (№ 436-ФЗ и № 203-ФЗ) вводят жесткие санкции: для руководителей штрафы составят до 70 тысяч рублей, а для юрлиц — до 450 тысяч.

Кроме того, нелегальные отели лишатся доступа к крупным сервисам бронирования, которые обязаны проверять данные реестра. Это приведет к значительному снижению потока клиентов и поставит под угрозу их финансовую устойчивость.

Масштабная информационная кампания: уведомления и семинары для отельеров

В мэрии подчеркивают, что масштабная информационная кампания для отельеров началась еще в конце 2024 года. Были организованы консультации с привлечением экспертов, рассылались персональные уведомления, а в конце июля Центр развития предпринимательства провел специальный семинар.

Его директор Елена Новгородова отметила, что на мероприятии предприниматели активно обсуждали трудности прохождения процедуры. Несмотря на все усилия, многие отельеры не успели или не смогли пройти самооценку в установленные сроки.

Инициатива по обязательной аккредитации направлена на вывод из тени нелегального сектора гостиничного бизнеса и увеличение налоговых поступлений в бюджет. Правительство стремится к созданию прозрачного и регулируемого рынка гостиничных услуг. Это позволит обеспечить более высокое качество обслуживания туристов и увеличить доходы бюджета.

Интересные факты о гостиничном бизнесе во Владивостоке

Владивосток является одним из крупнейших туристических центров Дальнего Востока России.
Гостиничный бизнес Владивостока активно развивается в последние годы.
В городе представлены отели различных категорий, от эконом-класса до пятизвездочных.

Причины непрохождения аккредитации: трудности и нехватка времени

Представители гостиничного бизнеса отмечают различные причины, по которым им не удалось пройти аккредитацию в установленные сроки. Некоторые указывают на сложность и запутанность процедуры самооценки, другие — на нехватку времени и ресурсов. Также некоторые отельеры выражают сомнения в необходимости аккредитации, считая ее излишней бюрократической процедурой.

Лишение легального статуса более чем 150 гостиниц может привести к серьезным последствиям для туристической отрасли Владивостока. Это может снизить конкуренцию на рынке, привести к росту цен на гостиничные услуги и уменьшить поток туристов. Также это может негативно сказаться на имидже города как привлекательного туристического направления.

Для решения проблемы власти города рассматривают различные варианты, такие как продление сроков прохождения аккредитации и упрощение процедуры самооценки. Также планируется оказать дополнительную поддержку отельерам в прохождении аккредитации, предоставляя им консультации и необходимые ресурсы. Важно найти компромиссное решение, которое позволит сохранить большую часть гостиниц в легальном секторе и обеспечить стабильное развитие туристической отрасли Владивостока.

