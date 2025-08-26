Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Наводнение
Наводнение
© Generated by AI (DALL·E 3 by OpenAI) is licensed under Free for commercial use (OpenAI License)
Главная / Дальневосточный федеральный округ
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 10:26

Город на грани подтопления: экстренные меры, о которых молчали власти

Приморье в режиме ЧС: синоптики предупреждают о паводках до 1.5 метров

Владивосток столкнулся с неожиданным природным явлением — сильными ливнями, которые начались раньше запланированного срока и привели к затоплению части городских улиц.

Метеорологическая ситуация оказалась более интенсивной, чем ожидалось, что потребовало немедленных действий со стороны коммунальных служб и служб жизнеобеспечения региона. В результате осадков некоторые районы города оказались под водой, что создало дополнительные сложности для жителей и транспорта.

Меры по ликвидации последствий непогоды

Специалисты муниципальной службы "Содержание городских территорий" незамедлительно приступили к устранению последствий сильных дождей. Для откачки воды на площади Луговой был задействован илосос — специальная техника, предназначенная для быстрого удаления скопившейся воды.

В районе Пограничной открыты приямки для улучшения водоотведения и предотвращения дальнейших затоплений. Также в целях ускорения процесса дренажа дорожники приподняли решетки ливневой канализации в районе кинотеатра "Океан" и стадиона "Строитель". Эти меры позволили частично снизить уровень воды на улицах, однако работы по устранению последствий продолжаются.

Обстановка в регионе и подготовка к возможным последствиям

В связи с прогнозируемыми сильными осадками на 26 августа в Приморье все службы жизнеобеспечения были переведены в режим повышенной готовности. Власти региона приняли меры для обеспечения безопасности населения и минимизации ущерба от возможных природных катаклизмов.

Первый вице-губернатор — председатель правительства Приморского края Вера Щербина подчеркнула важность слаженной работы всех служб: "Работаем в режиме повышенной готовности. Каждый держит ситуацию под контролем и докладывает о ней каждые четыре часа". Это позволяет оперативно реагировать на изменения ситуации и принимать необходимые меры.

Причины непогоды и прогнозы синоптиков

По данным регионального министерства по делам ГО и ЧС, причиной сильных дождей стал активный атмосферный фронт, который прошел через регион. Синоптики предупреждают, что в ближайшие 3-6 часов интенсивность осадков может достигнуть 50 мм и более за короткий промежуток времени.

На большей части территории края ожидаются грозы, град и порывистый ветер, что увеличивает риск возникновения чрезвычайных ситуаций. Особенно опасным является возможный дождевой паводок на реках региона: уровень воды может подняться от 0,3 до 1,5 метра, что грозит подтоплением низменных участков.

Меры по предупреждению чрезвычайных ситуаций

Для предотвращения масштабных последствий власти региона организовали работу оперативных штабов. Главам муниципалитетов поручено оповестить население о возможных угрозах и подготовить необходимую технику для организации объездных путей при необходимости закрытия основных дорог.

Также проводится разъяснительная работа среди жителей о мерах личной безопасности во время сильных дождей и гроз. Власти призывают всех соблюдать осторожность, избегать опасных участков и следить за официальными сообщениями.

Интересные факты по теме

1. Согласно данным Росгидромета, за последние десятилетия количество сильных атмосферных фронтов в Приморье увеличилось примерно на 20 %, что связано с изменением климата.
2. В 2019 году во Владивостоке из-за сильного ливня было зафиксировано более 150 случаев подтоплений жилых домов и дорог.
3. В некоторых регионах России внедряются системы автоматического мониторинга уровня воды в реках с помощью спутниковых технологий для своевременного реагирования на возможные паводки.

Происшествие с мощными ливнями напомнило о необходимости постоянного совершенствования систем предупреждения и ликвидации последствий природных катаклизмов. Владивосток продолжает работать над укреплением инфраструктуры водоотведения и повышением готовности служб к экстремальным ситуациям.

Важно помнить о необходимости соблюдения правил личной безопасности во время непогоды и своевременно реагировать на официальные сообщения властей.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Эксперт назвал идеальное время для покупки авто в 2025: лето-осень с максимумом скидок 24.08.2025 в 12:53

Лето-осень 2025: как поймать максимальные скидки на авто и не стать жертвой импульса

Сергей Целиков из Автостата объяснил, когда стоит покупать машину для максимальной выгоды. Прогноз на 2025: лучшие условия летом-осенью, советы по авто с пробегом и защите от импульсных покупок.

Читать полностью » Звезда боевого самбо из Камчатки против бойца из Германии: жаркая схватка на турнире 24.08.2025 в 10:53

Камчатские богатыри: легенда боевого самбо сошелся в зрелищной схватке с немецким бойцом

Первый турнир Лиги боевого самбо в Петропавловске-Камчатском объединил лучших бойцов. Зрителей ждал зрелищный поединок легенды Камчатки и спортсмена из Германии

Читать полностью » Массовое отключение электроэнергии в Приморском крае: проверка прокуратуры и ход восстановительных работ 24.08.2025 в 8:52

Тайна аварии на 110 кВ: почему без света остались тысячи в Приморье — СК уже на месте

Авария на ЛЭП 110 кВ оставила без света 10 тысяч жителей Приморья. Прокуратура начала проверку действий энергетиков, контролируя восстановление в 8 селах Красноармейского округа.

Читать полностью » Штормовое предупреждение в Приморском крае 25 августа: подробности 24.08.2025 в 6:52

Приморье в кольце стихии: какой сценарий циклона станет реальностью

Приморье ждёт резкое ухудшение погоды из-за циклона с двумя сценариями движения. Синоптики предупреждают о сильных дождях, ветре до 28°С и возможном штормовом предупреждении. Подробности мониторинга ситуации.

Читать полностью » У побережья Камчатки зафиксировано новое землетрясение магнитудой 5.8 баллов 23.08.2025 в 22:32

Глубинные толчки: мощное подводное землетрясение произошло в Тихом океане близ Камчатки

Сейсмологическими станциями в субботу, 23 августа, была зарегистрирована новая заметная сейсмическая активность в акватории Тихого океана. По данным регионального филиала Единой геофизической службы Российской академии наук, подводный толчок магнитудой 5.8 произошел в районе, расположенном южнее полуострова Камчатка.

Читать полностью » Биробиджанские спасатели получили от МЧС РФ новый автопарк и беспилотники 23.08.2025 в 11:21

МЧС укрепило Дальний Восток: современная техника поступила в Еврейскую автономию

Министерство Российской Федерации по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий продолжает системную работу по переоснащению региональных подразделений. В рамках этой программы состоялась официальная передача современного оборудования спасателям Еврейской автономной области.

Читать полностью » Новая трасса Санкт-Петербург – Владивосток с выходами в Китай кардинально изменит логистику Евразии 22.08.2025 в 23:10

Трасса в Китай сократит путь из Европы в Азию втрое и принесет России полтриллиона рублей

Строительство масштабной трассы, соединяющей Санкт-Петербург с Владивостоком и обеспечивающей выходы в КНР, способно вызвать тектонические сдвиги в экономике и логистике всего евразийского пространства. По оценкам экспертов, реализация этого проекта, интегрированного в международный коридор "Европа — Западный Китай", способна сократить время грузоперевозок.

Читать полностью » Во Владивостоке на Русском острове развернули масштабное полотно российского флага 22.08.2025 в 14:48

Триколор объединил: как во Владивостоке отметили День флага несмотря на непогоду

Неблагоприятные погодные условия внесли коррективы в празднование Дня государственного флага во Владивостоке, из-за чего основные торжественные мероприятия были перенесены на выходные дни. Но развертывание огромного полотнища российского триколора состоялось. Это было на территории Владивостокской крепости на острове Русском.

Читать полностью »

Новости
Туризм

Личный опыт: отдых в Албании стала лучше альтернативой Греции
Красота и здоровье

Роспотребнадзор заявил, что прививка от гриппа не предотвращает заражение коронавирусом
Наука и технологии

Будущее технологий: как дата-центр в Шанхае меняет представление о серверном охлаждении
Красота и здоровье

Квашеная капуста и старение: как 3 ложки в неделю влияют на иммунитет
Красота и здоровье

Врач Чечулин назвал норму тромбоцитов в крови и опасные отклонения
Еда

Как запечь свинину с грибами и помидорами: рекомендации по технике и ингредиентам
Дом

Детская, которая меняется вместе с ребёнком: практичные советы
Авто и мото

В Госдуму внесён законопроект о праве мотоциклистов и автомобилей со знаком "Инвалид" ездить по выделенкам
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru