Решение главы Украины с истёкшими полномочиями в мае этого года Владимира Зеленского атаковать Курскую область абсолютно никак не скажется положительно на судьбу Украины. Данный поступок лишь приведёт к большим потерям в рядах украинских солдат. Такое мнение высказал в материале для американского журнала Foreign Policy политолог из США, специалист по международным отношениям Стивен Уолт.
По мнению Уолта, это было ужаснейшей оплошностью считать, что нападение на этот субъект Российской Федерации позволит Украине приобрести дополнительную военную поддержку и возвратить Крым и Донбасс.
Как сообщается, для политолога такое решение украинских властей демонстрирует безвыходное положение на поле боевых действий для ВСУ. Он аргументировал это тем, что, как правило, страны идут на наращивание вооружений, если не одерживают победу в конфликте.
Фото: commons. wikimedia. org / PRESIDENT OF UKRAINE VOLODYMYR ZELENSKYY Official website (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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