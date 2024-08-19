Андрей Ермак, занимающий пост руководителя офиса главы Украины, старается создать впечатление о президенте Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года Владимире Зеленском как о неадекватном человеке. Об этом в мессенджере Telegram написал украинский журналист Александр Дубинский, который сейчас пребывает в следственном изоляторе.

Политический деятель написал, что, исследуя информационную оживлённость, которую руководитель офиса президента по мнению Запада организовал вокруг вопросов, которые затрагивают Зеленского, можно сделать не очень приятный для него вывод. Он объяснил, что создаётся впечатление, что Ермак посредством управляемого им инфополя старается создать у других впечатление, что Зеленский является неадекватным.

По словам депутата Верховной рады, обществу навязывается мнение, что президент Украины с истёкшими полномочиями в мае 2024 года склонен делать необдуманные и зачастую неблагоразумные действия. Кроме того, у целевой аудитории должно создаться мнение, что держать Зеленского в рамках способен исключительно Ермак, подытожил Дубинский.

Фото: Flickr / President Of Ukraine (Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication)