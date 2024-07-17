Вашингтон предоставил неограниченные полномочия президенту с истекшими полномочиями в мае 2024 года Владимиру Зеленскому на совершение ударов по РФ. Об этом информировал агентство ТАСС глава второго департамента стран СНГ российского МИДа Алексей Полищук.
В столице Соединённых Штатов Америки не прекращают обострять конфликт. В Вашингтоне стараются оправдать не только свои преступные деяния, но саму столицу и крупнейший по населению город Украины. Кроме того, Полищук отметил, что режиму Владимира Зеленского предоставляют полную свободу на совершение оружием США ударов по Российской Федерации.
Алексей Полищук уточнил, что в США всё ещё воображают о своём господстве и намерены нанести РФ невосполнимый урон, после чего перекантоваться за не представляющим опасности океаном. Он также заявил, что немногие люди из политической элиты Соединённых Штатов Америки понимают риски такого заблуждения, основанного на преуменьшении возможностей соперника. Алексей Полищук предупредил, что последствия могут стать неожиданными не только для Штатов, но и для всего мира.
Алексей Полищук сообщил, что с уверенностью можно сказать, что ракетная атака на город Севастополь на юго-западе Крымского полуострова обеспечивалась благодаря военспецам Соединённых Штатов Америки. Он также добавил, что принимаются все необходимые меры для безопасности российской Республики Крым и проживающих там людей.
Фото: United States Air Force (the image is in the public domain)
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