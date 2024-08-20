Байден: Харрис в случае победы на выборах не склонится перед Путиным

Нынешний американский лидер Джо Байден дал обещание во время съезда демократов, что 49-ый вице-президент Камала Харрис, если одержит победу на предстоящих ноябрьских выборах, ни за что не склонится перед главой Российской Федерации Владимиром Путиным. Об этом информирует агентство РИА Новости.

Американский государственный и политический деятель Байден заявил, что он ни разу не подчинялся российскому лидеру. Он дал обещание, что кандидатка от партии демократов Харрис также ни за что не совершит этого.

Хозяин официальной резиденции президента Соединённых Штатов Америки добавил, что при его исполнительной власти Штаты достигли объединения европейских государств. Более того, он добавил, что у них получилось заблаговременно не дать США оказаться позади передовых технологий Китайской Народной Республики.

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