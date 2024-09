Российский лидер Владимир Путин порекомендовал учащемуся из Тувы копить денежные средства на автомобиль, нежели на мотоцикл. Таким образом, президент предостерег мальчика от возможной угрозы из-за использования опасного средства передвижения, информирует российское агентство РИА Новости.

Владимир Путин побывал на одном из уроков в школе №20 в городе Российской Федерации, столице Республики Тыва — Кызыле. В ходе урока ученик, которому на данный момент всего 10 лет, сообщил российскому лидеру, что интересуется двухколёсными транспортными средствами. Более того, после этого он добавил, что мечтает своими силами собрать денежные средства на собственный мотоцикл.

Однако на такое заявление несовершеннолетнего Владимир Путин ответил, что транспортное средство, о котором так мечтает мальчик, представляет большую угрозу и не является безопасным. За этим последовала рекомендация от главы Российской Федерации. Он посоветовал ученику накопить на автомобиль, добавив, что за пользование таким средством передвижения не будут переживать его родители.

Мальчик вспомнил, что его отец, будучи четырнадцатилетним, накопил на собственный автомобиль. Владимир Путин ответил ему, чтобы тот шел по стопам отца и брал с него пример.

Фото: website of the State Duma of the Russian Federation / Пресс-служба Госдумы РФ (Creative Commons Attribution 4.0 International license)