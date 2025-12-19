Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:32

Мы не стремимся к продолжению конфликта: Путин о ситуации в Украине и надеждах на мир

Владимир Путин заявил, что Россия не начала конфликт в Украине, а была вынуждена вмешаться

Президент России Владимир Путин в ходе Прямой линии, совмещенной с итоговой пресс-конференцией, прокомментировал ситуацию, связанную с конфликтом в Украине.

Примечания о начале конфликта

Отвечая на вопрос журналиста NBC, Путин отметил, что "не мы начали эту войну". Он добавил, что Москва долгое время не признавала независимость Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

По словам президента, после долгого игнорирования Минских соглашений и "обмана" со стороны других стран, Россия была вынуждена использовать вооруженные силы для завершения конфликта, который был начат киевским режимом при поддержке западных стран.

"И после обмана нас и нереализации договоренностей минских соглашений вынуждены были использовать вооруженные силы для завершения той войны, которая была начата киевским режимом при поддержке западных стран", — заявил Владимир Путин.

Стремление к миру

В то же время, Путин подчеркнул, что Россия не стремится к продолжению конфликта и очень хочет мира. Он выразил надежду на то, что в 2026 году удастся решить все спорные вопросы путём переговоров.

