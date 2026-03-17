Весеннее половодье
© commons.wikimedia.org by Mykola Swarnyk is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Александр Берг-Озерский Опубликована сегодня в 10:52

Реки вот-вот взбунтуются: во Владимирской области запасаются едой и водой для десятков рискованных сёл

Во Владимирской области власти готовятся к возможному развитию неблагоприятного сценария во время весеннего половодья. На совещании 16 марта глава региона Александр Авдеев обсудил меры безопасности в потенциально проблемных округах. Специалисты формируют запасы необходимых товаров для 39 населенных пунктов, которые рискуют остаться в изоляции. В качестве дополнительной меры предосторожности рассматривается перевод школьников на удаленное обучение.

Территории в зоне риска

Текущая обстановка в регионе оценивается губернатором как спокойная, но активная фаза таяния снегов требует превентивных действий. Основное внимание уделяется проверке каналов связи и оснащению профильных ведомств средствами оперативной коммуникации. В частности, ответственным лицам передают рации для устойчивой связи с местными администрациями в случае отключения мобильных сетей.

Особую бдительность проявляют в Вяниковском, Гороховецком, Петушинском и Собинском округах, а также в пространствах близ Мурома и Покрова. В рамках подготовки к паводку власти определяют площадки для экстренной посадки санитарной авиации и бортов МЧС. Такие меры необходимы для обеспечения быстрой эвакуации людей, если ситуация в низинах станет критической.

"Подготовка к периоду весеннего половодья требует слаженной работы всех муниципальных служб и ведомств. Главная задача здесь — минимизировать риски для граждан и обеспечить полную автономность населенных пунктов, которые могут оказаться отрезанными от инфраструктуры. Оперативное информирование жителей и поддержание бесперебойной связи являются приоритетными направлениями в таких условиях. Разработанные планы предполагают как логистическую поддержку, так и организационные изменения для сохранения безопасности граждан".

Управленец муниципального уровня Дмитрий Корнилов

Обеспечение жизнедеятельности населения

Для граждан в 39 поселениях, которые рискуют оказаться отрезанными от внешнего мира, организован подвоз ресурсов. Местные власти уже создали необходимые запасы питьевой воды, медикаментов и продуктов питания длительного срока хранения. Это позволит избежать дефицита товаров первой необходимости даже при затоплении подъездных путей.

Дополнительно организована адресная помощь уязвимым слоям населения. Пенсии и социальные пособия доставляются или переводятся жителям заблаговременно, до начала активного разлива рек. Такая тактика позволяет людям иметь на руках финансовые средства для оплаты экстренных расходов в случае сложной метеорологической обстановки.

Изменения в образовательном процессе

Учебные организации также адаптируются к погодным угрозам. Педагогические коллективы прорабатывают сценарии, при которых очное посещение школ станет небезопасным или логистически невозможным. В таких случаях запланирован переход на дистанционную форму обучения для всех учеников в пострадавших или изолированных районах.

Механизм удаленной работы образовательных учреждений позволит сохранить непрерывность учебной программы вне зависимости от паводковой ситуации. Властями будут приняты индивидуальные решения по каждому конкретному населенному пункту в зависимости от изменения уровня воды. Это поможет исключить риски, связанные с перемещением детей через потенциально опасные участки дорог в период активного таяния.

Проверено экспертом: управленец муниципального уровня Светлана Кузнецова
Автор Александр Берг-Озерский
Аналитик и корреспондент NewsInfo.Ru. Окончил НИУ ВШЭ. Имеет 15-летний стаж в ведущих СМИ России. Эксперт по экономике, политике и соцтрансформациям.
Редактор Марина Верес
Выпускающий редактор NewsInfo.Ru, закончила МГУ. Имеет опыт работы в российских СМИ. Эксперт по медиаменеджменту и верификации данных.

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, info@newsinfo.ru

