Юридический фантом крадет доходы: статус многоквартирного дома ставит под удар шесть кафе в центре Владимира

В конце 2024 года депутаты Владимирского горсовета ужесточили правила продажи алкоголя, ограничив торговлю спиртным в точках общепита вблизи многоквартирных домов. Согласно принятым нормам, заведениям запрещено продавать алкогольную продукцию с 22 часов вечера до 9 утра, если они находятся ближе 25 метров от жилого здания. Исключение предусмотрели лишь для ресторанов. Сейчас это решение поставило под угрозу работу шести кафе и баров, расположенных в центре Владимира на Большой Московской улице, из-за юридического статуса дома №20.

Парадокс нежилого многоквартирного дома

Конфликтная ситуация возникла вокруг строения №20 по улице Большой Московской. Несмотря на то что объект фактически является нежилым, а одна из квартир в нем официально признана непригодной для проживания, за зданием сохраняется статус многоквартирного дома. Это юридическое определение автоматически распространило на расположенные там заведения строгие ограничительные меры.

Близость заведений к этой постройке теперь автоматически интерпретируется как нарушение новых правил, хотя жильцы в здании фактически отсутствуют. Владельцы кафе и баров оказались в ситуации правовой неопределенности, где статус недвижимости перевешивает фактическое отсутствие социальной нагрузки в виде проживающих граждан.

Нормативные акты зачастую не учитывают подобных частных случаев, когда историческая застройка или объекты с измененным функционалом продолжают учитываться в реестрах как жилой фонд. Это создает крайне жесткие барьеры для предпринимательской деятельности, не имеющие под собой очевидного обоснования в виде защиты прав жильцов.

Риски для бизнеса и бюджета

Предприниматели опасаются, что выполнение новых требований приведет к полному прекращению работы заведений. Закрытие шести точек — это не только потеря рабочих мест для 50 сотрудников, но и серьезный удар по доходной части городского бюджета. По предварительным оценкам владельцев бизнеса, годовые налоговые отчисления этих предприятий достигают 20 миллионов рублей.

Потеря такой налоговой базы станет ощутимой для муниципальной экономики, особенно с учетом концентрации бизнеса в туристическом центре Владимира. Бизнес-сообщество настаивает, что формальное применение закона в данном случае не способствует общественному порядку, но наносит прямой экономический ущерб.

"Муниципальные нормативные акты должны опираться на практическую целесообразность, особенно когда речь идет о сохранении рабочих мест и бюджетных поступлений. В таких ситуациях крайне важно проводить аудит соответствия юридического статуса зданий их фактическому использованию. Если объект не является жилым, применение к нему ограничений, созданных для защиты покоя граждан, выглядит необоснованным. Решение проблемы должно лежать в плоскости точечной корректировки регламентов, чтобы не подвергать риску развитие городской инфраструктуры и малого бизнеса." Эксперт по вопросам развития регионов и городской инфраструктуры Светлана Кузнецова

Поиск решения через омбудсмена

В сложившихся обстоятельствах представители бизнеса обратились за содействием к региональному уполномоченному по защите прав предпринимателей Виктории Кулыгиной. Заявители просят омбудсмена инициировать проверку законности принятого решения горсовета в контексте сложившейся ситуации с домом №20. Они рассчитывают на пересмотр критериев, определяющих ограничения для общепита.

Помимо официального обращения к Кулыгиной, авторы жалобы рассматривают возможность привлечения органов прокуратуры для надзорной проверки обоснованности запретов. Предприниматели намерены добиваться справедливости, ссылаясь на избыточность административного давления в условиях, когда реальные интересы жителей дома не затрагиваются.

Вопрос остается открытым, так как прецедент может потребовать правовых правок на уровне местного управления. Пока диалог между представителями бизнеса и городской властью продолжается, работа кафе и баров остается в подвешенном состоянии.