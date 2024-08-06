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Движение по сухопутному коридору Владикавказ – Ларс восстановлено после ремонта
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Движение по единственному сухопутному коридору Владикавказ – Ларс возобновлено после временного закрытия

Движение по сухопутному коридору Владикавказ – Ларс восстановлено после ремонта

По единственному сухопутному коридору от Владикавказа до пункта Ларс снова открыли движение. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба в своем Telegram-канале.

«По указу Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Правительства Республики Северная Осетия-Алания движение восстановлено», - указывается в публикации.
Ранее, с 1: 00 6 августа 2024 года, оно было временно приостановлено для всех видов транспорта из-за проведения ремонтных работ на контрольно-пропускном пункте Казбеги.

Фото: commons.wikimedia.org/Alexxx1979 (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)

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