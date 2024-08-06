Движение по единственному сухопутному коридору Владикавказ – Ларс возобновлено после временного закрытия

По единственному сухопутному коридору от Владикавказа до пункта Ларс снова открыли движение. Об этом сообщила Федеральная таможенная служба в своем Telegram-канале.
«По указу Комиссии по чрезвычайным ситуациям и обеспечению пожарной безопасности Правительства Республики Северная Осетия-Алания движение восстановлено», - указывается в публикации.
Ранее, с 1: 00 6 августа 2024 года, оно было временно приостановлено для всех видов транспорта из-за проведения ремонтных работ на контрольно-пропускном пункте Казбеги.
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