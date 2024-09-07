У владельцев собак выше уровень жизнестойкости, а хозяева кошек более склонны к невротизму

Владельцы собак более жизнестойки, а хозяева кошек чаще подвержены неврозам — к такому выводу пришли учёные из Университета Джеймса Кука в Австралии.
По словам исследователей, собаководы более спокойные люди, чем владельцы кошек. В качестве подтверждения этого тезиса учёные приводят результаты интернет-опроса, в котором приняли участие 320 человек.
Участники опроса заполнили специальную анкету, которая включала вопросы для определения типа личности. Также они указали демографические данные и рассказали, каким домашним питомцем владеют и почему выбрали именно его.
Результаты исследования показали, что владельцы собак легче справляются со стрессом. А люди, у которых живут кошки, обычно более подвержены негативным последствиям стресса. Других личностных различий между собачниками и кошатниками, согласно результатам исследования, выявить не удалось.
Уточнение: Стресс (от англ. stress «нагрузка, напряжение; состояние повышенного напряжения») - совокупность неспецифических адаптационных (нормальных) реакций организма на воздействие различных неблагоприятных факторов-стрессоров (физических или психологических), нарушающее его гомеостаз, а также соответствующее состояние нервной системы организма (или организма в целом).
Фото: flickr.com/Педро Рибейру Симоэнс(Creative Commons Attribution 2.0 Generic)
В США подросток устроил стрельбу в школе
В школе города Джоппатоу в американском штате Мэриленд произошла стрельба, в результате которой один подросток получил тяжелые ранения, сообщает местная полиция в пятницу.
Космический корабль Starliner успешно приземлился в штате Нью-Мексико
Космический корабль Starliner компании Boeing отправившийся шесть часов назад от международной космической станции, совершил успешную посадку в американском штате Нью-Мексико, сообщает НАСА.
Певец Галлахер предложил поклонникам встать на колени ради билетов на концерт
Певец рок-группы "Oasis" Лиам Галлахер в социальной сети предложил поклонникам приобрести билеты на концерт, стоя на коленях.
Юрий Лоза показал, как выглядел в 1977 году с бородой
Певец Юрий Лоза поделился с подписчиками снимком, на котором он запечатлён почти полвека назад с красивой бородой.