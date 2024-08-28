Вертолеты Ка-52М и Ми-8 уничтожили украинские войска и бронетехнику в Курской области

Экипажи вертолетов Ка-52М и Ми-8 уничтожили личный состав и бронетехнику ВСУ в приграничном районе Курской области, сообщило Министерство обороны.
Экипажи армейской авиации на вертолетах Ка-52М и Ми-8 нанесли удар авиационными средствами поражения по живой силе и бронированной военной технике подразделений ВСУ в приграничном районе Курской области.
Удар был нанесен авиаракетами по разведанным целям противника. После применения авиационных средств поражений экипажи выполнили противоракетный маневр, выпустили тепловые ловушки и вернулись на площадку вылета.
По докладам авианаводчика, личный состав и бронированная военная техника ВСУ были уничтожены.
Украинские подразделения утром шестого августа перешли в наступление с целью захвата территории в Курской области, их продвижение было остановлено, заявил начальник российского Генштаба Валерий Герасимов. Он подчеркнул, что операция в регионе будет завершена разгромом противника и выходом на госграницу.
Президент России Владимир Путин заявил, что киевский режим предпринял провокацию, ведет неизбирательную стрельбу, в том числе по гражданским целям. Глава государства подчеркнул, что противник получит достойный ответ, и все цели, стоящие перед Россией, будут достигнуты.
Фото: мультимедиа.минобороны.рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)
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