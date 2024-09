Заместитель руководителя российского Центра по примирению враждующих сторон в Сирии, капитан первого ранга Олег Игнасюк, сообщил на пресс-конференции, что российские Воздушно-космические силы нанесли удары по двум лагерям боевиков, покинувших зону Эт-Танф.

По словам Игнасюка, в горных и пустынных районах провинции Хомс были успешно поражены цели, представляющие собой опорные пункты мятежников.

Кроме того, он указал, что за последние сутки было зафиксировано пять инцидентов, когда коалиция нарушила протоколы деконфликтации от 9 декабря 2019 года. Эти нарушения связаны с полетами беспилотников, не координированными с российской стороной.

Игнасюк также добавил, что в районе Эт-Танф в течение того же периода было замечено шесть случаев нарушения воздушного пространства Сирии авиацией коалиции, включая истребители F-15, F-16 и штурмовики A-10.

Фото: мультимедиа. минобороны. рф/Ministry of Defence of the Russian Federation (Creative Commons Attribution 4.0 International license)