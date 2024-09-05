"Проблему не решит": в Америке заявили, что разрешать Украине бить по РФ не имеет смысла

Заместитель пресс-секретаря Пентагона Сабрина Сингх выразила сомнения в том, что разрешение украинским вооруженным силам (ВС) атаковать объекты на территории России поможет им противостоять российской авиации.
Об этом она сообщила на брифинге для журналистов, отвечая на вопросы о заявлениях украинских властей о потенциальной победе в конфликте благодаря таким действиям.
По словам Сингх, разведданные показывают, что 90% российских самолетов, используемых для запуска планирующих бомб и ракет по Украине, базируются на аэродромах, расположенных далее 300 километров от украинской границы, что находится за пределами дальности действия американских тактических ракет ATACMS. "Таким образом, проблема с планирующими бомбами останется нерешенной", — подчеркнула она.
Сингх также отметила, что даже если Украина решит использовать доступные ей ракеты ATACMS против немногих аэродромов в пределах их досягаемости, российская сторона сможет быстро перебазировать свою авиацию. "Влияние такого решения на ход боевых действий будет минимальным, а стратегическая выгода крайне незначительной", — заключила представительница Минобороны США.
При этом она признала ограниченное количество ракет ATACMS в распоряжении Украины и отметила, что украинские власти самостоятельно принимают решения о применении вооружений.
Возможность обсуждения разрешения на удары по России Сингх не исключила на предстоящей встрече контактной группы по поставкам оружия Украине, которая состоится в Германии с участием министра обороны США Ллойда Остина.
В конце августа официальный представитель МИД России Мария Захарова заявила, что Соединенные Штаты готовятся разрешить Украине использовать западное оружие для атак на территорию России.
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