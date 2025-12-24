Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 9:52

Вклады, как хитрая игра: как ключевая ставка стала скрытым игроком в решении россиян

Эксперты отмечают рост спроса на вклады после снижения ключевой ставки — Выберу.ру

Спрос россиян на банковские вклады в 2025 году продолжал зависеть от денежно-кредитной политики Банка России и ожиданий вкладчиков относительно доходности. Об этом свидетельствуют данные исследования финансового маркетплейса "Выберу.ру", предоставленные ТАСС.

"Анализ показал, что интерес к вкладам в течение года оставался чувствительным как к денежно-кредитной политике регулятора, так и к ожиданиям вкладчиков относительно доходности", — сообщил исполнительный директор маркетплейса Ярослав Баджурак.

Снижение спроса на в начале 2025 года

Несмотря на высокие ставки в начале 2025 года, спрос на вклады постепенно снижался. В апреле падение спроса на вклады превысило 20% по сравнению с началом года. Ключевая ставка Банка России оставалась на максимальных значениях — 21%. Однако, по словам специалистов маркетплейса, большинство россиян, интересующихся вкладами, уже успели разместить свои средства по высоким ставкам, а те, кто этого не сделал, занимали выжидательную позицию, рассчитывая на еще более выгодные условия в будущем.

Переломный момент в мае

Переломным моментом стал май, когда спрос на банковские вклады резко увеличился почти на 43% по сравнению с апрелем. Это произошло на фоне ожиданий смягчения денежно-кредитной политики Центрального банка России и обновления депозитных линеек банками с повышенными ставками. Вкладчики спешили зафиксировать доходность, пока условия не ухудшились.

Спад и восстановление интереса

Летом интерес к вкладам снова снизился на фоне постепенного снижения ключевой ставки и уменьшения средних ставок по депозитам. Однако во второй половине года спрос выровнялся, а с сентября начался постепенный рост.

В сентябре спрос вырос более чем на 5% по сравнению с предыдущим месяцем, в октябре — еще на 4%, а в ноябре — на почти 9%. Этот рост был связан с тем, что ключевая ставка продолжала снижаться, а ставки по вкладам оставались достаточно привлекательными, особенно по коротким и среднесрочным продуктам.

