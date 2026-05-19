Свободные деньги лучше не держать на карте: простой способ сохранить проценты без лишнего риска

Банковские вклады остаются лучшим инструментом для сохранения денег по сочетанию риска и доходности, считает кандидат экономических наук, доцент Финансового университета при Правительстве РФ Игорь Балынин. О том, стоит ли летом класть деньги на депозит эксперт пояснил NewsInfo.

Балынин отметил, что ставки по банковским вкладам сейчас значительно превышают уровень инфляции, а риск потери средств в пределах застрахованной суммы фактически отсутствует.

"Банковский вклад сейчас является лучшим финансовым инструментом с точки зрения оптимального сочетания параметров риска и доходности. По моему мнению, ставки являются высокими (кратно превосходят уровень инфляции), а риски (в пределах застрахованной АСВ суммы) потери средств нулевые. Граждане активно используют банковские вклады для обеспечения сохранения и приумножения имеющихся накоплений", — говорит экономист.

По словам эксперта, из-за смягчения денежно-кредитной политики ставки по вкладам будут постепенно снижаться. Ближе к заседанию Банка России по ключевой ставке, запланированному на девятнадцатое июня, он допускает снижение ставок еще на один процентный пункт.

При этом Балынин считает, что вклады еще долго будут оставаться выгоднее инфляции. Он рекомендовал при наличии свободных средств распределять их между накопительным счетом и вкладами на разные сроки: на три месяца, полгода, год и три года.

"При наличии свободных денежных средств я рекомендую их разделить на несколько частей и разместить на накопительный счет с начислением на ежедневный остаток (чтобы была возможность использования на текущие потребности), а также на банковские вклады на короткие и длинные сроки. Диверсификация по срокам позволит использовать средства с сохранением начисленных процентов. Среди вкладов на трехлетний срок я бы особенно присмотрелся к тем, по которым установлена ключевая ставка с ежемесячной капитализацией", — пояснил эксперт.

Он добавил, что покупку валюты сейчас считает нерациональным решением из-за риска финансовых потерь на колебаниях курса и банковских комиссиях. Особенно невыгодной, по его мнению, может быть покупка долларов США и евро.