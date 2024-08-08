Выручка VK выросла на 22,6%, но чистый убыток и долги продолжают расти

Согласно неаудированной отчетности VK за первую половину 2024 года, выручка компании превысила 70 млрд рублей, что на 22,6% больше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. Основным драйвером роста стал сегмент онлайн-рекламы, который увеличился на 20% и составил 42 млрд рублей. Вместе с тем, группа сообщила о значительном увеличении чистого убытка, который возрос в 2,1 раза, достигнув 24,6 млрд рублей. Скорректированная EBITDA также показала отрицательное значение — 0,7 млрд рублей, в отличие от 3,9 млрд в первой половине 2023 года.

Несмотря на рост доходов, компания испытывает финансовые трудности: соотношение долга к капиталу увеличилось до 2,33 с 1,62 годом ранее, что свидетельствует о растущих долговых обязательствах. VK также признала, что нарушила ряд условий кредитных соглашений, однако получила подтверждения от банков о том, что эти нарушения не повлекут за собой досрочный возврат задолженности.

Количественные показатели аудитории социальных проектов, кроме "ВКонтакте", показывают негативную динамику. Так, дневная аудитория "Дзена" снизилась на 2 млн человек до 30 млн, а месячная аудитория "Одноклассников" сократилась на 1,8 млн до 36 млн. В то же время, "ВКонтакте" продемонстрировала рост с 85 до 87,9 млн пользователей.

Аналитики отмечают, что общий рост выручки от онлайн-рекламы может быть связан с общим улучшением экономической ситуации в России, однако также подчеркивают значительные расходы компании, в том числе на персонал и финансовые обязательства. Увеличение финансовых расходов до 12,3 млрд рублей за полгода, что на 75% больше, чем в прошлом году, также является фактором, оказывающим давление на финансовые результаты группы.

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