Олег Белов Опубликована вчера в 0:18

13 дней, 200 проектов: "Демофест 2.0" показал, что ждёт российских геймеров

На VK Play прошёл фестиваль "Демофест 2.0" с 200 демоверсиями российских игр

С конца августа по начало сентября на платформе VK Play проходил второй сезон фестиваля демоверсий игр "Демофест 2.0". В течение 13 дней игрокам было доступно 200 демо российских проектов - от экшенов и стратегий до визуальных новелл.

Итоги фестиваля

  • 400 тыс. визитов на страницу мероприятия.

  • 35 тыс. часов геймплея в демоверсиях.

  • 406 стримов по играм фестиваля, собравших почти 24 тыс. уникальных зрителей.

  • 2,25 млн просмотров публикаций о фестивале на VK Play Media и в соцсетях.

Лидеры по популярности

Игроки особенно активно тестировали:

  • Atomic Heart

  • Frozen Ship

  • Eclipse 2: Invasion of Darkness

  • "Нефелия: Сквозь облака"

  • "АСПИС"

Зачем нужен "Демофест"

По словам организаторов, фестиваль помог игрокам познакомиться с будущими и уже любимыми проектами, а разработчикам — собрать обратную связь ещё до релиза. Многие участники добавили понравившиеся игры в "Избранное", чтобы следить за выходом.

В VK отметили, что проекты с фестиваля вскоре появятся на VK Play.

