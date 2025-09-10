13 дней, 200 проектов: "Демофест 2.0" показал, что ждёт российских геймеров

С конца августа по начало сентября на платформе VK Play проходил второй сезон фестиваля демоверсий игр "Демофест 2.0". В течение 13 дней игрокам было доступно 200 демо российских проектов - от экшенов и стратегий до визуальных новелл.

Итоги фестиваля

400 тыс. визитов на страницу мероприятия.

35 тыс. часов геймплея в демоверсиях.

406 стримов по играм фестиваля, собравших почти 24 тыс. уникальных зрителей .

2,25 млн просмотров публикаций о фестивале на VK Play Media и в соцсетях.

Лидеры по популярности

Игроки особенно активно тестировали:

Atomic Heart

Frozen Ship

Eclipse 2: Invasion of Darkness

"Нефелия: Сквозь облака"

"АСПИС"

Зачем нужен "Демофест"

По словам организаторов, фестиваль помог игрокам познакомиться с будущими и уже любимыми проектами, а разработчикам — собрать обратную связь ещё до релиза. Многие участники добавили понравившиеся игры в "Избранное", чтобы следить за выходом.

В VK отметили, что проекты с фестиваля вскоре появятся на VK Play.