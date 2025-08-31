Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 23:10

Ушла легенда: Северная Осетия прощается с народным артистом России

В Осетии скончался народный артист России Вячеслав Вершинин

Во Владикавказе на 84-м году жизни скончался выдающийся актер и режиссер, народный артист России Вячеслав Вершинин. О его смерти сообщил глава Северной Осетии Сергей Меняйло, выразивший глубокие соболезнования родным и близким артиста.

"Ушел из жизни легендарный мастер осетинской сцены. Почти шесть десятилетий его творческий путь был связан с Академическим русским театром имени Евгения Вахтангова. Он воплотил на сцене более двух сотен образов, поставил десятки спектаклей", — написал руководитель региона.

Вячеслав Вершинин посвятил почти шесть десятилетий своей творческой жизни Академическому русскому театру имени Евгения Вахтангова, где создал более двухсот запоминающихся сценических образов и поставил двадцать шесть спектаклей. Его профессиональный путь начался в 1968 году и продолжался до последних дней.

Руководитель республики отметил, что Вершинин был не только талантливым артистом, но и верным другом, мудрым наставником для коллег, человеком редкой душевной щедрости и внутренней силы. Для нескольких поколений зрителей он оставался актером, способным глубоко затрагивать сердца и дарить подлинные эмоции.

В пресс-службе театра подчеркнули, что Вячеслав Григорьевич вместе с супругой Александрой Турик составляли творческий дуэт, служивший родному театру около шестидесяти лет. Многие современные актеры считают его своим учителем и с благодарностью вспоминают полученные уроки мастерства.

"Вячеслав Вершинин — целая эпоха в жизни театра, любимый несколькими поколениями зрителей артист. Большую часть своей жизни Вячеслав Григорьевич посвятил родному Русскому театру, где они с супругой Александрой Николаевной Турик служили около 60 лет. Многие молодые актеры учились у него и благодарны за эти уроки", — отметили в пресс-службе театра.

Церемония прощания с народным артистом России состоится 2 сентября в здании Академического русского театра имени Евгения Вахтангова во Владикавказе.

