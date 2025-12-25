Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 16:02

Визовый переворот: как россияне могут легко получить визу в Испанию, не выходя из родного города

Испания упрощает процесс получения визы для россиян с января 2026 года — эксперт

Для российских туристов процесс получения визы в Испанию станет более доступным в 2026 году. Визовый центр Испании открыл полноценный прием заявок с января 2026 года, о чем сообщает Telegram-канал "Улететь".

Теперь россияне могут подавать документы на визу не только в Москве, но и в других крупных городах России, таких как Казань, Ростов-на-Дону, Нижний Новгород, Новосибирск, Самара и Санкт-Петербург. Несмотря на нестабильную работу сайта, туристы могут ловить слоты для подачи заявок.

Изменения в процессе подачи заявок

В сентябре 2025 года визовый центр Испании сократил количество доступных для записи слотов, что вызвало опасения по поводу дальнейшего сокращения визовых квот для россиян. Однако, с января 2026 года процесс подачи заявок был значительно упрощен.

Напоминаем, что с 2 декабря 2025 года Испания начала требовать визу от россиян даже для транзитных перелетов, включая маршруты в Латинскую Америку.

