Недавний визит отряда кораблей Балтийского флота России в порт Гаваны вызвал большой интерес и теплые чувства у жителей Кубы, став наглядным свидетельством прочных дружественных связей между двумя странами.
Многие кубинцы, встречавшие российские корабли, отметили, что этот визит пробудил в них ностальгические воспоминания о временах тесного сотрудничества с Советским Союзом. Они выразили радость в связи с тем, что Россия продолжает считать Кубу братским государством. Сотни жителей Гаваны выстроились в очереди, чтобы побывать на борту учебного корабля "Смольный" и сторожевого корабля "Неустрашимый".
Как сообщил контр-адмирал Олег Гуринов, главная цель визита - укрепление военно-морского сотрудничества между Россией и Кубой. Он подчеркнул, что подобные визиты становятся доброй традицией, которая способствует развитию особых отношений между двумя странами.
Фото: commons.wikimedia.orgКора27(Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International.)
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