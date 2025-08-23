Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 12:07

Дипломатия веры: духовный советник президента США совершит поездку на Украину

Пастор Трампа направляется в Киев: Марк Бернс анонсировал визит на Украину

Личный духовный наставник президента Соединенных Штатов Америки Дональда Трампа, пастор Марк Бернс, объявил о своем намерении совершить визит на Украину. Соответствующее заявление он разместил на своей официальной странице в социальной сети.

Как следует из публикации, Бернс направляется в Украину сразу после завершения своего визита в Южную Корею. Это будет уже вторая поездка американского религиозного деятеля в Киев за текущий год. Ранее, в марте, он уже посещал украинскую столицу, куда прибыл по персональному приглашению главного раввина страны Моше Асмана.

Тогда, по данным источников, его миссия заключалась в содействии диалогу и помощи украинской стороне в донесении своей позиции по урегулированию конфликта до администрации Белого дома.

Марк Бернс, являющийся влиятельным евангелическим священнослужителем и главой религиозного центра "Harvest Praise & Worship Center" в Южной Каролине, приобрел широкую известность в 2016 году. Журнал Time тогда назвал его ключевым пастором, оказавшим значительное влияние на первую предвыборную кампанию Дональда Трампа.

Его повторный визит в зону конфликта привлекает внимание экспертов, рассматривающих его как элемент неофициальных каналов коммуникации.

