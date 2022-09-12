В связи с санкциями против Российской Федерации Евросоюз принял решение разорвать соглашение о выдаче виз по упрощённой системе.

Представители европейских стран заявили, что посещение Европы для русских является льготой, которой, по их мнению, Россию нужно лишить. В это же время одна половина стран ЕС хочет организовать более жёсткий приём документов для граждан РФ, другая, в свою очередь, вовсе желает запретить въезд для русских. уверены, что подобным процессом обратят внимание россиян на то, что в Европе их не ждут и встречать не станут.

Сейчас процесс оформления визы в шенгенские страны станет в разы тяжелее. Сбор, который раньше составлял 35 евро, теперь — 80 евро. Срок обработки заявления увеличивается на пять дней, получается, рассмотрение будет от 15 до 45 календарных дней. Из-за этого будет копиться огромная очередь на запись по подаче документов и срок ожидания составит почти полгода.

Вместе с этим также возникнут сложности во время проверки документов. Всё будет проверяться тщательнее, вырастет срок рассмотрения заявлений на визы, чтобы избежать "угрозу общей политики, внутренней безопасности или международным отношениям государств ЕС". Сами требования тоже будут ужесточены: будет запрошен маршрут поездки, финансовое положение человека, и готов ли он будет вернуться на родину.

Кроме того, гражданам России, уже получившим шенгенские визы, могут их аннулировать в ходе пересмотра документов. Также Евросоюз намерен понизить число многократных виз. В МИД России заявили, что не планируют принимать подобных мер в отношении ЕС.