Полная русификация: в Саратове запретят вывески на английском языке

С началом сентября в Саратове вступят в силу обновлённые Правила благоустройства. Они запрещают использовать вывески на иностранных языках и требуют убрать транслитерацию.
Обсуждение запрета на использование иностранных языков в вывесках проходило в городской думе ещё осенью прошлого года. Его инициировали депутаты Александр Бондаренко, Елена Злобнова, Сергей Овсянников и Вячеслав Тарасов.
Согласно принятому решению, в Саратове запрещено размещать вывески на иностранных языках и транслитерацию, кроме официальных фирменных наименований, товарных знаков и знаков обслуживания, зарегистрированных Роспатентом. Если вывеска содержит тексты на языках народов России, они должны полностью совпадать по смыслу с русскоязычным текстом.
Все предприниматели должны привести свои вывески в соответствие с новыми требованиями Правил благоустройства. Окончательно эти правила были утверждены Саратовской городской думой 27 октября прошлого года.
За их нарушение предусмотрены административные штрафы. Комитет по муниципальному контролю будет следить за соблюдением этих правил. Если владелец вывески не исправит её в установленный срок, ему могут выписать штраф: должностному лицу — до двух тысяч рублей, юридическому — до двадцати тысяч.
Фото: From Wikimedia Commons/ Mitya Kuznetsov (Creative Commons Attribution-Share Alike 4.0 International license)
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