Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Камера
Камера
© unsplash.com by NeONBRAND neonbrand is licensed under Creative Commons CC0 1.0 Universal Public Domain Dedication
Главная / Культура и шоу-бизнес
Алексей Ларин Опубликована сегодня в 11:58

Голливуд отдыхает: британцы готовят криминальный удар посильнее “Джентльменов”

Гай Ричи и Джейсон Стэтем снимут экшн-триллер "Viva La Madness" по роману Дж. Дж. Коннолли

Мир британского криминального кино снова ждёт всплеск адреналина: Гай Ричи и Джейсон Стэтем объединяются для нового проекта — экшн-триллера "Viva La Madness". Эта новость уже вызвала волну обсуждений среди фанатов режиссёра и актёра, которые с конца 1990-х создают особый стиль — с остроумными диалогами, динамичными сценами и непредсказуемыми сюжетами.

Съёмки стартуют в январе 2026 года, и хотя пока имя единственного подтверждённого актёра — Стэтема, ясно одно: проект обещает быть громким. Сам Ричи напишет сценарий и займёт режиссёрское кресло, что гарантирует фирменную режиссёрскую подачу и харизматичные диалоги.

Фильм основан на романе Дж. Дж. Коннолли "Viva La Madness" - продолжении его книги "Слоёный торт", экранизированной в 2004 году. Однако создатели подчёркивают: новая картина — не сиквел, а самостоятельное произведение.

Литературная основа и сюжетные ожидания

Роман Коннолли — это чёрная комедия, в которой главный герой по прозвищу X пытается уйти из криминального мира, но обстоятельства вновь втягивают его в цепочку афер, сделок и предательств. Здесь много фирменного британского сарказма, аморального юмора и вечного вопроса — можно ли вырваться из преступной системы.

Проект поддерживают студии Punch Palace Productions, Lumina Studios и Toff Guy Films. Продюсер Томас Бенски, известный по сериалу "Банды Лондона", участвует в разработке вместе со Стэтемом.

Сравнение: "Viva La Madness" и "Слоёный торт"

Характеристика "Слоёный торт" (2004) "Viva La Madness" (2026, в разработке)
Основной герой Анонимный наркоторговец, стремящийся уйти из бизнеса Тот же типаж героя, но в новой сюжетной арке
Стиль Классический британский криминал с элементами нуара Экшн с элементами сатиры и комедии
Режиссёр Мэттью Вон Гай Ричи
Главный актёр Дэниэл Крэйг Джейсон Стэтем
Атмосфера Холодная, ироничная, сдержанная Взрывная, жёсткая, с акцентом на динамику

Советы шаг за шагом: как оценить проект заранее

  1. Следите за кастингом. Гай Ричи нередко приглашает неожиданных актёров. Даже камео у него становятся культовыми.

  2. Пересмотрите прежние фильмы дуэта. "Карты, деньги, два ствола" и "Гнев человеческий" помогут уловить настроение их совместных работ.

  3. Обратите внимание на продюсеров. Lumina Studios специализируется на проектах с чёткой визуальной концепцией — значит, фильм будет не только динамичным, но и стильным.

  4. Читайте оригинальный роман. Книга Коннолли — отличная возможность понять, какие моральные дилеммы могут быть перенесены на экран.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

  1. Ошибка: ждать от "Viva La Madness" прямого продолжения "Слоёного торта".
    Последствие: разочарование зрителей, ждущих возвращения прежних героев.
    Альтернатива: воспринимать фильм как отдельную историю в духе криминальных комедий Ричи.

  2. Ошибка: недооценивать продюсеров второго плана.
    Последствие: пропустить детали, определяющие стиль и качество съёмок.
    Альтернатива: изучить прошлые проекты Punch Palace Productions и Lumina Studios.

  3. Ошибка: думать, что Ричи просто повторит сам себя.
    Последствие: ошибочные ожидания и неверная оценка картины.
    Альтернатива: помнить, что режиссёр развивает свой стиль, добавляя новые акценты — как это было в "Операции "Фортуна"".

FAQ

1. Кто участвует в проекте?
Пока подтверждён только Джейсон Стэтем, Гай Ричи выступает режиссёром и сценаристом.

3. На каком романе основана картина?
На книге Дж. Дж. Коннолли "Viva La Madness", вышедшей в 2011 году.

4. Связан ли фильм с "Слоёным тортом"?
Нет, это самостоятельный сюжет, хотя вдохновлён тем же литературным миром.

5. Кто продюсирует проект?
Томас Бенски, а также компании Punch Palace Productions, Lumina Studios и Toff Guy Films.

Мифы и правда

  1. Миф: "Viva La Madness" — прямой сиквел "Слоёного торта".
    Правда: фильм основан на том же романе, но сюжет совершенно новый.

  2. Миф: Гай Ричи снимает только криминальные комедии.
    Правда: у режиссёра есть военные драмы и шпионские ленты — "Джентльмены", "Переводчик".

  3. Миф: Стэтем всегда играет одинаковых героев.
    Правда: он варьирует типажи — от хладнокровных киллеров до ироничных антигероев.

Исторический контекст

Гай Ричи и Джейсон Стэтем начали сотрудничать в конце 1990-х. Их дебют "Карты, деньги, два ствола" стал прорывом британского кино, а следом вышел "Большой куш", закрепивший репутацию Ричи как мастера жанра.

Позже последовали "Револьвер" и "Гнев человеческий", где актёр показал более мрачную, сдержанную игру. В 2023 году их тандем вернулся в "Операции "Фортуна"", и теперь грядёт шестой совместный проект — символ верности стилю и взаимного доверия между режиссёром и актёром.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Dictionary.com назвал словом года выражение вчера в 21:01
Язык сходит с ума: как главное слово 2025 года не имеет смысла, но диктует тренды

Dictionary.com выбрал слово 2025 года — вирусную фразу, с которой школьники поколение альфа превратили цифры 6 и 7 в символ своей эпохи.

Читать полностью » Критики высоко оценили мюзикл вчера в 20:35
Когда критики единодушны — это редкость: вот почему "Злая: Навсегда" покорила даже самых строгих

Критики уже называют мюзикл "Злая: Навсегда" одним из лучших фильмов года. Узнайте, почему дуэт Арианы Гранде и Синтии Эриво произвел фурор на премьере.

Читать полностью » Актриса Джулия Робертс напомнила о своём втором имени вчера в 19:24
Фиона вместо Джулии: что выяснилось о Джулии Робертс спустя десятилетия

Джулия Робертс удивила поклонников, рассказав о своём настоящем имени и неожиданной семейной истории, которая изменила взгляд на её происхождение.

Читать полностью » Роберт Паттинсон оформил авторские права на 14 песен вчера в 18:15
От "Сумерек" до студии звукозаписи: что задумал Роберт Паттинсон

В базе ASCAP обнаружены 14 песен Роберта Паттинсона — и фанаты уверены, что это не случайность. Возможно, актёр готовит свой первый музыкальный альбом.

Читать полностью » Меган Маркл выпустила свечу с ароматом своей свадьбы с принцем Гарри вчера в 17:07
Меган Маркл представила продукт, который пахнет как её свадьба: поклонники не знают, радоваться или смущаться

Меган Маркл представила свечу, вдохновлённую собственным свадебным днём. Что скрывается за ароматом любви и какие ещё секреты приготовил бренд As Ever?

Читать полностью » Актриса Меган Фокс призналась, что не спала семь месяцев после родов вчера в 16:05
"Я не спала семь месяцев": Меган Фокс рассказала, как выглядит настоящая жизнь после родов

Меган Фокс рассказала, почему последние месяцы стали для неё настоящим испытанием и как она справляется с бессонницей и тревогой после рождения дочери.

Читать полностью » Танец Наташи Ростовой и Андрея Болконского вошёл в тройку самых романтичных книжных сцен — данные вчера в 15:13
Книги стали зеркалом сердца: какие сцены любви заставляют россиян плакать и мечтать

Какие сцены из мировой литературы россияне считают самыми романтичными и почему чтение о любви до сих пор вдохновляет нас искать чувства в реальной жизни.

Читать полностью » Меган Маркл назвала поступок школьницы из Калифорнии примером для своей дочери вчера в 14:05
Сердце матери раскрыто: что может сделать Меган Маркл "самой гордой мамой"

Меган Маркл рассказала о встрече с 15-летней основательницей Altadena Girls и призналась, что сделало бы её "самой гордой мамой".

Читать полностью »

Новости
Дом
Эксперты советуют сочетать матовые и глянцевые поверхности для создания стильной кухни
Дом
Резиновые перчатки помогают очистить ковры и мебель от шерсти и пыли
Садоводство
Садовые дорожки требуют дренажа и прочного основания для долговечности — Андрей Жуков
Туризм
Экстремальный туризм в России включает дайвинг, спелеопоходы и полёты на параплане
Садоводство
Опытные дачники назвали три способа сохранить капусту до марта — подвешивание, плёнка и бумага
Дом
Эксперты по уборке: сода и уксус помогают безопасно очистить утюг от загрязнений
Красота и здоровье
Минздрав Подмосковья: УЗИ остаётся одним из самых безопасных методов диагностики у детей
Дом
Специалисты советуют использовать лимонный сок и колу для удаления жира со сковородок
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Сетевое издание NewsInfo зарегистрировано Роскомнадзором 10 июня 2022 года (Эл № ФС77-83422).
Материалы сайта предназначены для лиц старше 18 лет (18+).
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, Москва, ул. Александра Лукьянова, д. 3, ООО "РИЦ Правда", info@newsinfo.ru

Counter LiveInternet