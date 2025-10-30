Голливуд отдыхает: британцы готовят криминальный удар посильнее “Джентльменов”

Мир британского криминального кино снова ждёт всплеск адреналина: Гай Ричи и Джейсон Стэтем объединяются для нового проекта — экшн-триллера "Viva La Madness". Эта новость уже вызвала волну обсуждений среди фанатов режиссёра и актёра, которые с конца 1990-х создают особый стиль — с остроумными диалогами, динамичными сценами и непредсказуемыми сюжетами.

Съёмки стартуют в январе 2026 года, и хотя пока имя единственного подтверждённого актёра — Стэтема, ясно одно: проект обещает быть громким. Сам Ричи напишет сценарий и займёт режиссёрское кресло, что гарантирует фирменную режиссёрскую подачу и харизматичные диалоги.

Фильм основан на романе Дж. Дж. Коннолли "Viva La Madness" - продолжении его книги "Слоёный торт", экранизированной в 2004 году. Однако создатели подчёркивают: новая картина — не сиквел, а самостоятельное произведение.

Литературная основа и сюжетные ожидания

Роман Коннолли — это чёрная комедия, в которой главный герой по прозвищу X пытается уйти из криминального мира, но обстоятельства вновь втягивают его в цепочку афер, сделок и предательств. Здесь много фирменного британского сарказма, аморального юмора и вечного вопроса — можно ли вырваться из преступной системы.

Проект поддерживают студии Punch Palace Productions, Lumina Studios и Toff Guy Films. Продюсер Томас Бенски, известный по сериалу "Банды Лондона", участвует в разработке вместе со Стэтемом.

Сравнение: "Viva La Madness" и "Слоёный торт"

Характеристика "Слоёный торт" (2004) "Viva La Madness" (2026, в разработке) Основной герой Анонимный наркоторговец, стремящийся уйти из бизнеса Тот же типаж героя, но в новой сюжетной арке Стиль Классический британский криминал с элементами нуара Экшн с элементами сатиры и комедии Режиссёр Мэттью Вон Гай Ричи Главный актёр Дэниэл Крэйг Джейсон Стэтем Атмосфера Холодная, ироничная, сдержанная Взрывная, жёсткая, с акцентом на динамику

Советы шаг за шагом: как оценить проект заранее

Следите за кастингом. Гай Ричи нередко приглашает неожиданных актёров. Даже камео у него становятся культовыми. Пересмотрите прежние фильмы дуэта. "Карты, деньги, два ствола" и "Гнев человеческий" помогут уловить настроение их совместных работ. Обратите внимание на продюсеров. Lumina Studios специализируется на проектах с чёткой визуальной концепцией — значит, фильм будет не только динамичным, но и стильным. Читайте оригинальный роман. Книга Коннолли — отличная возможность понять, какие моральные дилеммы могут быть перенесены на экран.

Ошибка — Последствие — Альтернатива

Ошибка: ждать от "Viva La Madness" прямого продолжения "Слоёного торта".

Последствие: разочарование зрителей, ждущих возвращения прежних героев.

Альтернатива: воспринимать фильм как отдельную историю в духе криминальных комедий Ричи. Ошибка: недооценивать продюсеров второго плана.

Последствие: пропустить детали, определяющие стиль и качество съёмок.

Альтернатива: изучить прошлые проекты Punch Palace Productions и Lumina Studios. Ошибка: думать, что Ричи просто повторит сам себя.

Последствие: ошибочные ожидания и неверная оценка картины.

Альтернатива: помнить, что режиссёр развивает свой стиль, добавляя новые акценты — как это было в "Операции "Фортуна"".

FAQ

1. Кто участвует в проекте?

Пока подтверждён только Джейсон Стэтем, Гай Ричи выступает режиссёром и сценаристом.

3. На каком романе основана картина?

На книге Дж. Дж. Коннолли "Viva La Madness", вышедшей в 2011 году.

4. Связан ли фильм с "Слоёным тортом"?

Нет, это самостоятельный сюжет, хотя вдохновлён тем же литературным миром.

5. Кто продюсирует проект?

Томас Бенски, а также компании Punch Palace Productions, Lumina Studios и Toff Guy Films.

Мифы и правда

Миф: "Viva La Madness" — прямой сиквел "Слоёного торта".

Правда: фильм основан на том же романе, но сюжет совершенно новый. Миф: Гай Ричи снимает только криминальные комедии.

Правда: у режиссёра есть военные драмы и шпионские ленты — "Джентльмены", "Переводчик". Миф: Стэтем всегда играет одинаковых героев.

Правда: он варьирует типажи — от хладнокровных киллеров до ироничных антигероев.

Исторический контекст

Гай Ричи и Джейсон Стэтем начали сотрудничать в конце 1990-х. Их дебют "Карты, деньги, два ствола" стал прорывом британского кино, а следом вышел "Большой куш", закрепивший репутацию Ричи как мастера жанра.

Позже последовали "Револьвер" и "Гнев человеческий", где актёр показал более мрачную, сдержанную игру. В 2023 году их тандем вернулся в "Операции "Фортуна"", и теперь грядёт шестой совместный проект — символ верности стилю и взаимного доверия между режиссёром и актёром.