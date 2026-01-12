Россия Авто и мото Красота и здоровье Садоводство Все рубрики
Полезные фрукты
Полезные фрукты
© Анна Маляева is licensed under Рubliс domain
Татьяна Пономарева Опубликована сегодня в 14:09

Витамины зимой становятся лотереей: внешний вид продуктов не гарантирует реальную пользу

Свежие фрукты зимой не покрывают потребность в витамине C — иммунолог Болибок

Зимой даже привычное меню не всегда закрывает потребности организма, часть витаминов "теряется" из-за хранения продуктов, а другую просто невозможно получить без солнца. Об этом сообщает EcoSever со ссылкой на врача аллерголога-иммунолога Владимира Болибока, который рассказал жителям Архангельской области, какие элементы чаще всего оказываются в дефиците в холодное время года.

Почему зимой чаще возникает нехватка витаминов

Болибок связывает сезонный дефицит не только с тем, что рацион меняется и становится менее разнообразным. Важную роль играют условия хранения: даже если человек покупает овощи и фрукты, полезные вещества в них могут снижаться из-за сроков и особенностей транспортировки. Особенно уязвимы витамины, которые чувствительны к свету и времени хранения, поэтому внешний вид продукта не всегда отражает его реальную "витаминную ценность".

Специалист отмечает, что эта проблема сохраняется даже при попытках питаться "правильно" и включать в меню свежие продукты. Организм, по его словам, не всегда получает достаточно полезных веществ именно из-за того, что содержание витаминов в овощах и фруктах меняется. В результате зимой на первый план выходит вопрос не только выбора продуктов, но и того, насколько они действительно богаты нужными элементами.

Витамин C и его сезонные особенности

Врач называет витамин C одним из самых характерных "зимних дефицитов". Он подчёркивает, что максимальное содержание этого витамина — в свежесорванных фруктах, овощах и зелени. Но при покупке в магазине нельзя быть уверенным, что продукта хватит для покрытия потребностей организма, поскольку витамин C чувствителен к условиям хранения.

"Это несколько витаминов, особо сезонные. В первую очередь витамин С, который содержится в свежих, в свежесорванных фруктах, овощах, зелени. Даже если люди покупают в магазинах свежие овощи, фрукты, не факт, что в них содержится достаточное количество витамина С", — пояснил врач аллерголог-иммунолог Владимир Болибок.

Именно поэтому, по логике специалиста, зимой нередко возникает ситуация, когда внешне рацион выглядит "овощным", но по факту не даёт ожидаемого эффекта. Это связано не с отказом от полезной еды, а с тем, что содержание витамина в конкретных продуктах может быть ниже, чем предполагается. Врач подчёркивает сезонность проблемы и привязывает её к реальным условиям потребления.

Витамин D, ультрафиолет и дополнительный дефицит

Вторым по частоте зимним дефицитом Болибок называет витамин D. Он объясняет это тем, что витамин D вырабатывается в коже под действием ультрафиолета. Зимой, как отмечает эксперт, в солнечном свете в наших широтах ультрафиолета нет, поэтому возникает дефицит витамина D3.

"Зимой в солнечном свете в наших широтах ультрафиолета нет, будет дефицит витамина D3. Кроме этого, есть дефицит витамина растительного происхождения — витамина Е, свежие фрукты и овощи теряют его", — говорит иммунолог.

В той же связке специалист упоминает витамин Е растительного происхождения. По его словам, свежие фрукты и овощи со временем теряют и этот витамин, что добавляет ещё один возможный "слабый пункт" зимнего рациона. На этом фоне Болибок уточняет, что остальные витамины обычно можно получить из повседневной пищи — в том числе из круп, мяса и мясопродуктов.

