Дефицит витаминов не угадывают по настроению: почему баночка из аптеки может не помочь

Для человека с полноценным питанием бесконтрольный прием витаминов в профилактических целях часто оборачивается лишь лишними расходами и неоправданной нагрузкой на организм. Об этом NewsInfo рассказала молекулярный биолог, биохимик Юлия Дробышева.

Ранее сообщалось, что в Петропавловске-Камчатском возбуждено уголовное дело по факту мошенничества. Местная жительница, пытаясь заработать на инвестициях, отдала аферистам пять с половиной миллиона рублей.

Эксперты подчеркивали, что аптечные средства не способны заменить полноценный рацион, поэтому сбалансированное питание остается приоритетной задачей для поддержания здоровья. При этом важно различать реальную необходимость и следование модным трендам, ведь неконтролируемый прием добавок нередко приводит к токсической нагрузке на внутренние органы.

Специалист отметила, что витамины требуются лишь тем, у кого выявлены предпосылки к их дефициту. К такой группе относятся люди с жесткими пищевыми ограничениями, в том числе приверженцы веганства, а также лица с заболеваниями желудочно-кишечного тракта и дети с несбалансированным рационом. Биохимик пояснила необходимость адресного подхода при назначении таких средств.

"Витамины относятся к группе лекарственных средств. К ним нужно относиться также, как к лекарствам. Подбирать соответственно симптоматике", — отметила биолог.

Важно помнить, что любые попытки самодиагностики могут быть ошибочными. Например, мифы о внешних признаках дефицита часто вводят в заблуждение, заставляя людей принимать ненужные им препараты. В то же время, как пояснила эксперт, при наличии жалоб на мышечные судороги или проблемы со сном необходимо сдать анализы для подтверждения недостатка конкретных нутриентов.

"Например, если появляются судороги, ломота в мышцах, проблемы с костно-мышечной системой, нарушение сна, то врач может назначить анализы, при подтвержденном дефиците прописывается магний, другие поливитамины или минеральные вещества. Просто так без жалоб и обследования пить магний на всякий случай смысла нет", — уточнила Дробышева.

В медицинской среде напомнили, что единственным нутриентом, который часто рекомендуется для массовой профилактики, остается витамин D. Специалисты подчеркивают необходимость выбора активной формы препарата — D3 (холекальциферол), так как D2 (эргокальциферол) преобразуется организмом значительно медленнее.

Однако даже в этом случае прием добавок при сезонном дефиците солнечного света должен контролироваться врачом, чтобы избежать негативных последствий, о которых часто предупреждают сторонники доказательной медицины в отношении БАДов.

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