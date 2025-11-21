Иллюзия чистых сосудов: помогают ли капельницы очистить организм

Капельницы дают лишь временный эффект, поскольку раствор действует только пока вводится в организм, отметил доктор медицинских наук, профессор Российского государственного медицинского университета им. Пирогова Вадим Богачев. О том, можно ли полностью "очистить" сосуды таким методом, эксперт рассказал NewsInfo.

Доктор объяснил, что любые капельницы, которые позиционируют как средство для "очистки" сосудов, работают очень ограниченное время и не дают стойкого результата.

"Делают капельницы непонятно какого состава, чтобы почистить сосуды. Четко надо понимать, этот раствор, этот коктейль, он работает ровно то время, пока капается. Обычно после любой капельницы все возвращается в исходное состояние в течение нескольких часов. Ровно после того, как этот коктейль, его компоненты выводятся из человеческого организма с мочой", — пояснил Богачев.

Эксперт подчеркнул, что капельница может служить лишь стартом более длительной терапии, когда эффект поддерживается приемом препаратов в форме таблеток или растворов.

"Понятие "почистить" сосуды такое, местечковое. Если мы говорим об артериях, то понятно, что эти капельницы не растворят атеросклеротические бляшки, они просто приоткроют другие какие-то сосуды, которые после того, как человек снимут с капельницы, они закроются", — отметил он.

По словам специалиста, в венах происходит аналогичная краткосрочная реакция, а длительный результат возможен только в рамках полноценного медицинского лечения, а не "бытовых" процедур в санаториях или поликлиниках.