© commons.wikimedia.org by MorgueFile is licensed under Creative Commons Attribution-Share Alike 3.0 Unported
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 14:12

Ребёнок болеет чаще обычного? Организм подаёт сигнал о скрытом дефиците

Диетолог Анна Басова: простуды у детей чаще связаны с нехваткой микроэлементов

Ещё несколько десятилетий назад считалось, что простуды и другие вирусные инфекции напрямую зависят только от контакта с заболевшими людьми. Однако современные исследования показывают: немаловажную роль играет состояние иммунной системы. Если организму не хватает витаминов и микроэлементов, он становится уязвимее перед инфекциями.

"Чаще всего простуды связаны не с витаминами, а с микроэлементами", — пояснила заведующий отделом организации лечебного питания, врач-диетолог Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава МО Анна Басова в беседе с "Радио 1".

Почему ребёнок часто простужается

По словам эксперта, если ребёнок регулярно болеет ОРВИ, дело не всегда в том, что он посещает школу или детский сад и контактирует с другими детьми. Зачастую проблема кроется в ослабленной иммунной системе, которой не хватает ресурсов для борьбы с вирусами.

Дефициты в питании могут замедлять работу иммунных клеток, ухудшать их реакцию на инфекцию и снижать барьерные функции организма.

Два ключевых защитника: цинк и витамин С

Диетолог подчёркивает, что на работу иммунитета в первую очередь влияют микроэлементы и витамины, работающие в тандеме:

  • Цинк - регулирует активность иммунных клеток, ускоряет заживление тканей и помогает бороться с воспалением. Богатые источники: морепродукты, мясо, бобовые, крупы грубого помола.

  • Витамин С - усиливает защитные функции организма, помогает нейтрализовать свободные радикалы и участвует в выработке коллагена. Его много в свежих фруктах и ягодах: чёрной смородине, цитрусовых, киви, яблоках.

"Цинк — это микроэлемент, играющий роль в работе иммунных клеток. Он содержится в морепродуктах и крупах грубого помола. Витамин С — знаменитый помощник иммунитета, который усиливает защитные функции организма. Он есть в любых сезонных свежих фруктах", — отметила Басова.

Сравнение: достаток и дефицит микроэлементов

Состояние Проявления Последствия
Достаток цинка и витамина С Крепкий иммунитет, быстрое восстановление после болезней Редкие простуды
Дефицит Частые ОРВИ, медленное выздоровление, слабость Хронические болезни, осложнения

Советы шаг за шагом: как укрепить иммунитет ребёнка

  1. Включайте в рацион продукты, богатые цинком: морскую рыбу, креветки, фасоль, гречку.

  2. Обеспечьте ежедневное поступление витамина С из свежих фруктов и ягод.

  3. Сведите к минимуму сладости и газировку, которые ослабляют иммунную систему.

  4. Поддерживайте режим сна и отдыха — переутомление снижает защитные силы.

  5. При частых болезнях сдайте общий анализ крови и проконсультируйтесь с педиатром.

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: давать ребёнку аптечные витамины без обследования.
    Последствие: риск гипервитаминоза.
    Альтернатива: сначала корректировать питание, а добавки использовать по назначению врача.

  • Ошибка: считать частые простуды "нормой" для детей.
    Последствие: запущенные дефициты и ослабленный иммунитет.
    Альтернатива: обратиться к врачу при регулярных болезнях.

  • Ошибка: полагаться только на витамин С в таблетках.
    Последствие: игнорирование других важных микроэлементов.
    Альтернатива: разнообразный рацион с продуктами разных групп.

А что если ребёнок отказывается от фруктов и овощей?

В таком случае полезно искать альтернативы: добавлять овощи в супы и запеканки, готовить смузи или печь фруктовые десерты без сахара. В крайних случаях врач может порекомендовать витаминные комплексы.

