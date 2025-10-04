Ребёнок болеет чаще обычного? Организм подаёт сигнал о скрытом дефиците
Ещё несколько десятилетий назад считалось, что простуды и другие вирусные инфекции напрямую зависят только от контакта с заболевшими людьми. Однако современные исследования показывают: немаловажную роль играет состояние иммунной системы. Если организму не хватает витаминов и микроэлементов, он становится уязвимее перед инфекциями.
"Чаще всего простуды связаны не с витаминами, а с микроэлементами", — пояснила заведующий отделом организации лечебного питания, врач-диетолог Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава МО Анна Басова в беседе с "Радио 1".
Почему ребёнок часто простужается
По словам эксперта, если ребёнок регулярно болеет ОРВИ, дело не всегда в том, что он посещает школу или детский сад и контактирует с другими детьми. Зачастую проблема кроется в ослабленной иммунной системе, которой не хватает ресурсов для борьбы с вирусами.
Дефициты в питании могут замедлять работу иммунных клеток, ухудшать их реакцию на инфекцию и снижать барьерные функции организма.
Два ключевых защитника: цинк и витамин С
Диетолог подчёркивает, что на работу иммунитета в первую очередь влияют микроэлементы и витамины, работающие в тандеме:
-
Цинк - регулирует активность иммунных клеток, ускоряет заживление тканей и помогает бороться с воспалением. Богатые источники: морепродукты, мясо, бобовые, крупы грубого помола.
-
Витамин С - усиливает защитные функции организма, помогает нейтрализовать свободные радикалы и участвует в выработке коллагена. Его много в свежих фруктах и ягодах: чёрной смородине, цитрусовых, киви, яблоках.
"Цинк — это микроэлемент, играющий роль в работе иммунных клеток. Он содержится в морепродуктах и крупах грубого помола. Витамин С — знаменитый помощник иммунитета, который усиливает защитные функции организма. Он есть в любых сезонных свежих фруктах", — отметила Басова.
Сравнение: достаток и дефицит микроэлементов
|Состояние
|Проявления
|Последствия
|Достаток цинка и витамина С
|Крепкий иммунитет, быстрое восстановление после болезней
|Редкие простуды
|Дефицит
|Частые ОРВИ, медленное выздоровление, слабость
|Хронические болезни, осложнения
Советы шаг за шагом: как укрепить иммунитет ребёнка
-
Включайте в рацион продукты, богатые цинком: морскую рыбу, креветки, фасоль, гречку.
-
Обеспечьте ежедневное поступление витамина С из свежих фруктов и ягод.
-
Сведите к минимуму сладости и газировку, которые ослабляют иммунную систему.
-
Поддерживайте режим сна и отдыха — переутомление снижает защитные силы.
-
При частых болезнях сдайте общий анализ крови и проконсультируйтесь с педиатром.
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: давать ребёнку аптечные витамины без обследования.
Последствие: риск гипервитаминоза.
Альтернатива: сначала корректировать питание, а добавки использовать по назначению врача.
-
Ошибка: считать частые простуды "нормой" для детей.
Последствие: запущенные дефициты и ослабленный иммунитет.
Альтернатива: обратиться к врачу при регулярных болезнях.
-
Ошибка: полагаться только на витамин С в таблетках.
Последствие: игнорирование других важных микроэлементов.
Альтернатива: разнообразный рацион с продуктами разных групп.
А что если ребёнок отказывается от фруктов и овощей?
В таком случае полезно искать альтернативы: добавлять овощи в супы и запеканки, готовить смузи или печь фруктовые десерты без сахара. В крайних случаях врач может порекомендовать витаминные комплексы.
