Ребёнок болеет чаще обычного? Организм подаёт сигнал о скрытом дефиците

Ещё несколько десятилетий назад считалось, что простуды и другие вирусные инфекции напрямую зависят только от контакта с заболевшими людьми. Однако современные исследования показывают: немаловажную роль играет состояние иммунной системы. Если организму не хватает витаминов и микроэлементов, он становится уязвимее перед инфекциями.

"Чаще всего простуды связаны не с витаминами, а с микроэлементами", — пояснила заведующий отделом организации лечебного питания, врач-диетолог Научно-исследовательского клинического института детства Минздрава МО Анна Басова в беседе с "Радио 1".

Почему ребёнок часто простужается

По словам эксперта, если ребёнок регулярно болеет ОРВИ, дело не всегда в том, что он посещает школу или детский сад и контактирует с другими детьми. Зачастую проблема кроется в ослабленной иммунной системе, которой не хватает ресурсов для борьбы с вирусами.

Дефициты в питании могут замедлять работу иммунных клеток, ухудшать их реакцию на инфекцию и снижать барьерные функции организма.

Два ключевых защитника: цинк и витамин С

Диетолог подчёркивает, что на работу иммунитета в первую очередь влияют микроэлементы и витамины, работающие в тандеме:

Цинк - регулирует активность иммунных клеток, ускоряет заживление тканей и помогает бороться с воспалением. Богатые источники: морепродукты, мясо, бобовые, крупы грубого помола.

Витамин С - усиливает защитные функции организма, помогает нейтрализовать свободные радикалы и участвует в выработке коллагена. Его много в свежих фруктах и ягодах: чёрной смородине, цитрусовых, киви, яблоках.

Сравнение: достаток и дефицит микроэлементов