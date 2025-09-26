Хотите бессонницу и слабые кости? Запивайте витамины кофе

Кофе и чай давно стали частью утренних привычек: кто-то не может проснуться без чашки эспрессо, кто-то выбирает ароматный черный чай. Именно в это время многие вспоминают и про витамины или биодобавки. Но далеко не каждый задумывается, что напитки с кофеином способны снизить пользу от приема некоторых веществ или даже вызвать обратный эффект. Разберёмся, какие витамины и минералы лучше не сочетать с кофе или чаем, и как правильно выстроить режим приема.

Влияние кофеина на витамины и минералы

Кофеин и содержащиеся в чае танины могут вмешиваться в процесс усвоения ряда микроэлементов. Одни витамины выводятся быстрее из-за мочегонного эффекта, другие теряют эффективность, когда их рецепторы блокируются. Поэтому важно знать, какие сочетания неблагоприятны и как можно скорректировать свой рацион.

Сравнение: витамины и кофеин