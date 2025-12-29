Запили бокалом — и всё впустую: как витамины теряют смысл за новогодним столом

Новогодние застолья нередко совпадают с курсами витаминов, и именно в этот момент у многих возникает вопрос о совместимости добавок и алкоголя. Ошибки в таком сочетании могут не только свести на нет пользу от приема препаратов, но и ухудшить общее самочувствие. Об этом рассказал врач общей практики Иван Удалов, обратив внимание на различия между лечебным и профилактическим приемом витаминов, сообщает Pravda.Ru.

Лечебный курс и строгие ограничения

По словам специалиста, если витамины назначены врачом и являются частью лечебного курса, употребление алкоголя полностью противопоказано. Спиртное вмешивается в метаболизм препаратов и снижает их терапевтический эффект, что делает лечение менее результативным.

В таких случаях даже небольшие дозы алкоголя могут нарушить ожидаемый эффект терапии. Это особенно важно при состояниях, требующих системного и точного воздействия на организм, где каждая деталь схемы лечения имеет значение.

"При назначении витаминной терапии употребление алкоголя недопустимо, поскольку спиртное снижает действие препаратов. Если же витамины принимаются самостоятельно, без медицинских показаний, допустимо сделать короткий перерыв в приеме", — пояснил врач общей практики Иван Удалов.

Профилактический прием и возможные паузы

Иная ситуация складывается при профилактическом приеме витаминов, когда они используются по собственной инициативе, а не по назначению врача. В этом случае, по словам Удалова, допустимо временно прервать курс и вернуться к нему спустя несколько дней после употребления алкоголя.

Эксперт уточнил, что речь идет исключительно о пероральных формах витаминов. Даже в профилактическом режиме их нельзя запивать спиртными напитками, так как это снижает усвоение и увеличивает нагрузку на организм.

Алкоголь и лекарства: принципиальная разница

Отдельно врач подчеркнул, что с лекарственными препаратами ситуация гораздо строже. Совмещение медикаментов с алкоголем недопустимо вне зависимости от доз и продолжительности приема. Даже привычные средства при взаимодействии со спиртным могут вызывать нежелательные реакции.

По словам Удалова, умеренные дозы алкоголя редко приводят к тяжелым осложнениям, однако злоупотребление на фоне приема препаратов способно спровоцировать интоксикацию и общее ухудшение состояния. Именно поэтому специалист советует заранее планировать прием витаминов и медикаментов, особенно в праздничный период.