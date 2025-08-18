Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Алла Малькова Опубликована сегодня в 18:52

От блокадных витаминов до наших дней: как возродили легендарный особняк Бремме

Историческую "витаминную аптеку" блокадного Ленинграда восстановили в Петербурге

В Санкт-Петербурге завершилась реставрация знаменитого особняка Бремме, известного как блокадная "витаминная аптека". Деревянное здание на Васильевском острове, построенное в 1897 году для купца Эдуарда Бремме, два года находилось под реконструкцией.

Особняк, сочетающий элементы эклектики и неоренессанса, пережил несколько этапов истории. В 1906 году его перестроили, украсив фасад майоликовыми панно (позже их передали в музейные фонды). Но настоящую известность дом получил в 1942 году, когда в его стенах ленинградцам выдавали витаминные пайки во время блокады.

Судьба здания не раз висела на волоске: в 1971 году его едва не снесли, а в 2018-м новый владелец начал разборку, несмотря на протесты экспертов. Общественный резонанс заставил пересмотреть планы — вместо полного демонтажа особняк решили воссоздать в первоначальном виде.

Хотя местные жители отмечают, что обновлённый вариант несколько отличается от оригинала, они рады, что историческое здание удалось сохранить. По новому проекту, во дворе появится жилой комплекс с гостиницей, но сам особняк останется архитектурной доминантой.

Теперь отреставрированное здание, с которого на днях сняли леса, снова напоминает петербуржцам о подвиге города-героя и продолжает рассказывать свою уникальную историю.

