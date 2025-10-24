Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
© freepik.com is licensed under Public domain
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 4:34

Полезное может стать ядом: врач объяснила, почему витамины без анализов опаснее, чем кажется

Врач Мария Красовская предупредила об опасности самостоятельного приёма витаминов

Многие люди принимают витамины "для профилактики", не задумываясь о возможных последствиях. Однако, как предупреждает врач Мария Красовская, бесконтрольное употребление витаминных добавок может быть не только бесполезным, но и опасным. В беседе с Life.ru специалист подчеркнула: назначать витамины себе самостоятельно нельзя — это должен делать врач после анализов и осмотра.

Почему нельзя пить витамины без назначения

"Категорически запрещается самостоятельно назначать себе витамины. Только врач может подобрать нужный витамин и дозировку на основе жалоб и анализов", — подчеркнула доктор Мария Красовская.

Каждый витамин участвует в сложных обменных процессах, и избыток может нарушить работу внутренних органов. Организм не всегда способен вывести лишние вещества, поэтому при неправильном приёме они накапливаются и вызывают побочные эффекты.

Например, омега-3 жирные кислоты, которые часто принимают для поддержки сердца и сосудов, могут вызывать кровотечения. Особенно опасно это после родов или хирургических операций, когда свёртываемость крови и так снижена.

"Прием омега-3 может привести к кровотечениям, особенно после родов, фибрилляции предсердий, аритмии", — предупредила Красовская.

Витамин D — польза или риск

Считается, что витамин D необходим для крепких костей и иммунитета. Однако его профилактический приём без контроля врача может привести к гиперкальциемии - состоянию, при котором в крови повышается уровень кальция.

Это вызывает опасное осложнение: в сосудах и тканях начинают откладываться кальциевые кристаллы, что нарушает их эластичность и может привести к проблемам с сердцем и почками.

Особенно рискованно сочетание кальция и витамина D - именно такая комбинация часто продаётся в аптеках под видом профилактических средств.

"Добавки кальция + витамин D грозят образованием камней в почках", — напомнила врач.

Таблица: витамины и возможные последствия при бесконтрольном приёме

Вещество Часто принимают для Возможные последствия при избытке
Омега-3 Здоровье сердца, мозга Кровотечения, аритмии
Витамин D Иммунитет, кости Гиперкальциемия, отложения кальция в сосудах
Витамин A Зрение, кожа Повреждение печени, головные боли
Витамин E Молодость кожи Нарушения свёртываемости крови
Кальций Кости, зубы Камни в почках, кальцификация сосудов

Ошибка → Последствие → Альтернатива

  • Ошибка: Пить витамины "на всякий случай".
    Последствие: Передозировка, интоксикация, нагрузка на печень и почки.
    Альтернатива: Сдать анализы на уровень витаминов и микроэлементов.

  • Ошибка: Совмещать несколько добавок с одинаковыми компонентами.
    Последствие: Избыточное накопление веществ в организме.
    Альтернатива: Проверять состав препаратов перед приёмом.

  • Ошибка: Использовать советы из интернета.
    Последствие: Неправильные дозировки и вред здоровью.
    Альтернатива: Консультация врача-эндокринолога или терапевта.

А что если не хватает витаминов?

Даже при выявленном дефиците врач подбирает дозировку индивидуально. Например, при нехватке витамина D учитывается не только анализ крови, но и масса тела, питание, образ жизни, сезон. Иногда достаточно скорректировать рацион — добавить в меню рыбу, яйца, кисломолочные продукты, орехи.

Важно помнить: витамины — это не безобидные пищевые добавки, а активные вещества, влияющие на обмен веществ и работу органов. Их избыточное количество может принести столько же вреда, сколько и дефицит.

FAQ

Можно ли принимать витамин D осенью без анализа?
Нет. Даже в осенне-зимний сезон дозировка должна определяться индивидуально. У некоторых людей уровень витамина D в норме даже при редком солнце.

Как понять, что витаминов слишком много?
Симптомы передозировки — тошнота, слабость, боль в мышцах, головокружение, нарушения пищеварения. При таких признаках следует прекратить приём и обратиться к врачу.

Что безопаснее — витамины из аптечных комплексов или из пищи?
Питание всегда предпочтительнее. В продуктах витамины содержатся в естественных дозах и усваиваются без риска передозировки.

