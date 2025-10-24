Полезное может стать ядом: врач объяснила, почему витамины без анализов опаснее, чем кажется

Многие люди принимают витамины "для профилактики", не задумываясь о возможных последствиях. Однако, как предупреждает врач Мария Красовская, бесконтрольное употребление витаминных добавок может быть не только бесполезным, но и опасным. В беседе с Life.ru специалист подчеркнула: назначать витамины себе самостоятельно нельзя — это должен делать врач после анализов и осмотра.

Почему нельзя пить витамины без назначения

"Категорически запрещается самостоятельно назначать себе витамины. Только врач может подобрать нужный витамин и дозировку на основе жалоб и анализов", — подчеркнула доктор Мария Красовская.

Каждый витамин участвует в сложных обменных процессах, и избыток может нарушить работу внутренних органов. Организм не всегда способен вывести лишние вещества, поэтому при неправильном приёме они накапливаются и вызывают побочные эффекты.

Например, омега-3 жирные кислоты, которые часто принимают для поддержки сердца и сосудов, могут вызывать кровотечения. Особенно опасно это после родов или хирургических операций, когда свёртываемость крови и так снижена.

"Прием омега-3 может привести к кровотечениям, особенно после родов, фибрилляции предсердий, аритмии", — предупредила Красовская.

Витамин D — польза или риск

Считается, что витамин D необходим для крепких костей и иммунитета. Однако его профилактический приём без контроля врача может привести к гиперкальциемии - состоянию, при котором в крови повышается уровень кальция.

Это вызывает опасное осложнение: в сосудах и тканях начинают откладываться кальциевые кристаллы, что нарушает их эластичность и может привести к проблемам с сердцем и почками.

Особенно рискованно сочетание кальция и витамина D - именно такая комбинация часто продаётся в аптеках под видом профилактических средств.

"Добавки кальция + витамин D грозят образованием камней в почках", — напомнила врач.

Таблица: витамины и возможные последствия при бесконтрольном приёме