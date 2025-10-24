Полезное может стать ядом: врач объяснила, почему витамины без анализов опаснее, чем кажется
Многие люди принимают витамины "для профилактики", не задумываясь о возможных последствиях. Однако, как предупреждает врач Мария Красовская, бесконтрольное употребление витаминных добавок может быть не только бесполезным, но и опасным. В беседе с Life.ru специалист подчеркнула: назначать витамины себе самостоятельно нельзя — это должен делать врач после анализов и осмотра.
Почему нельзя пить витамины без назначения
"Категорически запрещается самостоятельно назначать себе витамины. Только врач может подобрать нужный витамин и дозировку на основе жалоб и анализов", — подчеркнула доктор Мария Красовская.
Каждый витамин участвует в сложных обменных процессах, и избыток может нарушить работу внутренних органов. Организм не всегда способен вывести лишние вещества, поэтому при неправильном приёме они накапливаются и вызывают побочные эффекты.
Например, омега-3 жирные кислоты, которые часто принимают для поддержки сердца и сосудов, могут вызывать кровотечения. Особенно опасно это после родов или хирургических операций, когда свёртываемость крови и так снижена.
"Прием омега-3 может привести к кровотечениям, особенно после родов, фибрилляции предсердий, аритмии", — предупредила Красовская.
Витамин D — польза или риск
Считается, что витамин D необходим для крепких костей и иммунитета. Однако его профилактический приём без контроля врача может привести к гиперкальциемии - состоянию, при котором в крови повышается уровень кальция.
Это вызывает опасное осложнение: в сосудах и тканях начинают откладываться кальциевые кристаллы, что нарушает их эластичность и может привести к проблемам с сердцем и почками.
Особенно рискованно сочетание кальция и витамина D - именно такая комбинация часто продаётся в аптеках под видом профилактических средств.
"Добавки кальция + витамин D грозят образованием камней в почках", — напомнила врач.
Таблица: витамины и возможные последствия при бесконтрольном приёме
|Вещество
|Часто принимают для
|Возможные последствия при избытке
|Омега-3
|Здоровье сердца, мозга
|Кровотечения, аритмии
|Витамин D
|Иммунитет, кости
|Гиперкальциемия, отложения кальция в сосудах
|Витамин A
|Зрение, кожа
|Повреждение печени, головные боли
|Витамин E
|Молодость кожи
|Нарушения свёртываемости крови
|Кальций
|Кости, зубы
|Камни в почках, кальцификация сосудов
Ошибка → Последствие → Альтернатива
-
Ошибка: Пить витамины "на всякий случай".
Последствие: Передозировка, интоксикация, нагрузка на печень и почки.
Альтернатива: Сдать анализы на уровень витаминов и микроэлементов.
-
Ошибка: Совмещать несколько добавок с одинаковыми компонентами.
Последствие: Избыточное накопление веществ в организме.
Альтернатива: Проверять состав препаратов перед приёмом.
-
Ошибка: Использовать советы из интернета.
Последствие: Неправильные дозировки и вред здоровью.
Альтернатива: Консультация врача-эндокринолога или терапевта.
А что если не хватает витаминов?
Даже при выявленном дефиците врач подбирает дозировку индивидуально. Например, при нехватке витамина D учитывается не только анализ крови, но и масса тела, питание, образ жизни, сезон. Иногда достаточно скорректировать рацион — добавить в меню рыбу, яйца, кисломолочные продукты, орехи.
Важно помнить: витамины — это не безобидные пищевые добавки, а активные вещества, влияющие на обмен веществ и работу органов. Их избыточное количество может принести столько же вреда, сколько и дефицит.
FAQ
Можно ли принимать витамин D осенью без анализа?
Нет. Даже в осенне-зимний сезон дозировка должна определяться индивидуально. У некоторых людей уровень витамина D в норме даже при редком солнце.
Как понять, что витаминов слишком много?
Симптомы передозировки — тошнота, слабость, боль в мышцах, головокружение, нарушения пищеварения. При таких признаках следует прекратить приём и обратиться к врачу.
Что безопаснее — витамины из аптечных комплексов или из пищи?
Питание всегда предпочтительнее. В продуктах витамины содержатся в естественных дозах и усваиваются без риска передозировки.
Подписывайтесь на NewsInfo.Ru