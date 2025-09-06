Аптечные комплексы без назначения врача: скрытая угроза для здоровья

В осенне-зимний период многие люди начинают активно покупать витаминные комплексы, надеясь укрепить иммунитет и защитить себя от простуд. Однако врачи предупреждают: бесконтрольный приём витаминов может быть не менее опасен, чем их нехватка.

Почему витамины не всегда безвредны

Врач-терапевт Мария Беляева отметила, что привычка назначать себе препараты "на глаз" часто приносит больше вреда, чем пользы.

"Назначение витаминов на глаз, без предварительной диагностики, может принести больше вреда, чем пользы", — пояснила врач Мария Беляева.

По её словам, перед началом приёма необходимо пройти обследование и сдать анализы. Только лабораторные данные позволяют понять, каких именно веществ не хватает организму и в какой дозировке их нужно восполнять.

В чём кроется опасность

Дефицит витаминов и минералов действительно способен ослабить иммунитет и усугубить хронические заболевания. Но избыточное поступление тех же веществ может привести к не менее серьёзным последствиям: нарушению обмена веществ, проблемам с сердцем, почками или печенью.

Поэтому универсальной схемы приёма витаминных комплексов не существует. Для каждого человека подбор препаратов и дозировки должен быть индивидуальным.

Как восполнить витамины безопасно

Специалисты советуют в первую очередь использовать естественные источники витаминов:

• свежие овощи и фрукты — сезонные продукты содержат максимум полезных веществ и легко усваиваются организмом;

• прогулки на солнце — естественный способ поддерживать уровень витамина D, особенно в тёплое время года.

Правильное питание и здоровый образ жизни во многих случаях помогают избежать гиповитаминоза без лишних таблеток.

Итог

Витамины действительно важны для здоровья, но принимать их стоит только после консультации с врачом. Самолечение в этом случае способно обернуться серьёзными проблемами.