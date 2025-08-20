Летние ягоды не спасут до весны: какие витамины быстро заканчиваются
Многие считают, что если летом активно есть фрукты, ягоды и овощи, то можно "зарядиться” витаминами до следующей весны. Однако терапевт Марина Мелешина предупреждает: это распространённое заблуждение.
Какие витамины можно накопить, а какие — нет
Наш организм усваивает и хранит витамины по-разному:
Накапливаются на несколько месяцев:
- Витамин А (бета-каротин) — до 3-5 месяцев. Его много в моркови, тыкве, абрикосах.
- Витамин В9 (фолаты) — примерно на 1,5-2 месяца. Источник — зелёные листовые овощи и салаты.
Не накапливаются и требуют постоянного пополнения:
- Витамин C — выводится быстро.
- Витамины группы B (водорастворимые) — также расходуются ежедневно.
Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) могут сохраняться в организме какое-то время, но полностью заменить регулярное поступление с пищей всё равно невозможно.
"Летом действительно стоит пользоваться его дарами и есть больше овощей, ягод и фруктов, но не стоит надеяться, что это обеспечит вас витаминами на весь год", — отмечает Мелешина.
Как поддержать организм в конце лета
Врач рекомендует:
- соблюдать сбалансированное питание;
- чаще включать в рацион рыбу, яйца, ферментированные продукты (пробиотики);
- поддерживать водный баланс;
- спать не менее 8 часов;
- с наступлением осени — ложиться спать на час раньше, так как световой день сокращается.
