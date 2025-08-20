Летние ягоды не спасут до весны: какие витамины быстро заканчиваются

Многие считают, что если летом активно есть фрукты, ягоды и овощи, то можно "зарядиться” витаминами до следующей весны. Однако терапевт Марина Мелешина предупреждает: это распространённое заблуждение.

Какие витамины можно накопить, а какие — нет

Наш организм усваивает и хранит витамины по-разному:

Накапливаются на несколько месяцев:

Витамин А (бета-каротин) — до 3-5 месяцев. Его много в моркови, тыкве, абрикосах.

Витамин В9 (фолаты) — примерно на 1,5-2 месяца. Источник — зелёные листовые овощи и салаты.

Не накапливаются и требуют постоянного пополнения:

Витамин C — выводится быстро.

Витамины группы B (водорастворимые) — также расходуются ежедневно.

Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) могут сохраняться в организме какое-то время, но полностью заменить регулярное поступление с пищей всё равно невозможно.

"Летом действительно стоит пользоваться его дарами и есть больше овощей, ягод и фруктов, но не стоит надеяться, что это обеспечит вас витаминами на весь год", — отмечает Мелешина.

Как поддержать организм в конце лета

Врач рекомендует: