Россия Мир Экономика Происшествия Все рубрики
Mobile menu button
Витамины
Витамины
© freepik.com is licensed under Public domain
Главная / Красота и здоровье
Евгений Сорокин Опубликована сегодня в 3:10

Летние ягоды не спасут до весны: какие витамины быстро заканчиваются

Терапевт Мелешина: овощи и фрукты летом не заменят регулярного поступления витаминов

Многие считают, что если летом активно есть фрукты, ягоды и овощи, то можно "зарядиться” витаминами до следующей весны. Однако терапевт Марина Мелешина предупреждает: это распространённое заблуждение.

Какие витамины можно накопить, а какие — нет

Наш организм усваивает и хранит витамины по-разному:

Накапливаются на несколько месяцев:

  • Витамин А (бета-каротин) — до 3-5 месяцев. Его много в моркови, тыкве, абрикосах.
  • Витамин В9 (фолаты) — примерно на 1,5-2 месяца. Источник — зелёные листовые овощи и салаты.

Не накапливаются и требуют постоянного пополнения:

  • Витамин C — выводится быстро.
  • Витамины группы B (водорастворимые) — также расходуются ежедневно.

Жирорастворимые витамины (A, D, E, K) могут сохраняться в организме какое-то время, но полностью заменить регулярное поступление с пищей всё равно невозможно.

"Летом действительно стоит пользоваться его дарами и есть больше овощей, ягод и фруктов, но не стоит надеяться, что это обеспечит вас витаминами на весь год", — отмечает Мелешина.

Как поддержать организм в конце лета

Врач рекомендует:

  • соблюдать сбалансированное питание;
  • чаще включать в рацион рыбу, яйца, ферментированные продукты (пробиотики);
  • поддерживать водный баланс;
  • спать не менее 8 часов;
  • с наступлением осени — ложиться спать на час раньше, так как световой день сокращается.

Подписывайтесь на NewsInfo.Ru

Читайте также

Психолог Игнатьева назвала практики для укрепления внутренней опоры вчера в 22:26

Сломаться или выстоять: решает одна незаметная привычка

Две простые, но эффективные практики помогут укрепить внутреннюю опору и перестать зацикливаться на провалах — советы психолога Марии Игнатьевой.

Читать полностью » Врач рассказал о хронической форме гепатита B и его угрозах для печени вчера в 22:12

Симптомы, которых не видно: как гепатит B скрывается и разрушает печень

Гепатит B опасен своей высокой заразностью. Узнайте, как можно защититься от этой болезни и какие симптомы могут сигнализировать о её наличии.

Читать полностью » Полезные свойства мяты перечной: как она помогает при заболеваниях дыхательных путей вчера в 22:11

Чай, ингаляция или леденцы: как мята работает в трёх форматах против простуды

Мята перечная — природное средство для улучшения дыхания и укрепления иммунитета! Узнайте, как правильно её использовать для здоровья.

Читать полностью » Как увлажнение, питание и реконструкция меняют ваши волосы: капиллярный график вчера в 21:08

Три волшебных этапа ухода за волосами: узнайте, как восстановить их здоровье

Капиллярный график поможет вам восстановить волосы после агрессивных процедур: три ключевых этапа — увлажнение, питание и реконструкция. Узнайте секреты ухода.

Читать полностью » Эффект мелиссы: природный способ борьбы с тревогой и проблемами пищеварения вчера в 20:06

Устали от стресса: мелисса поможет вам вернуть спокойствие и гармонию

Мелисса лекарственная — природный союзник для стресса, сна и пищеварения. Узнайте, как простой чай может изменить вашу жизнь.

Читать полностью » Два японских чая, которые помогут улучшить пищеварение и избавиться от чувства тяжести 18.08.2025 в 19:05

Японский секрет долголетия: почему кукича и дайкон-чай должны стать вашим вечерним ритуалом

Узнайте о кукича и дайкон-чае — двух японских напитках, которые помогают улучшить пищеварение и способствуют долголетию, заменяя десерты без лишнего сахара.

Читать полностью » Лёгкий массаж и охлаждённые средства стимулируют лимфоток и освежают взгляд вчера в 18:19

Морщинки исчезнут, как по волшебству: вот как правильно наносить крем для глаз

Тонкая кожа вокруг глаз требует особого ухода. Узнайте, как правильно наносить крем, чтобы избавиться от морщин и отеков.

Читать полностью » Учёные выяснили, что совместные разговоры о других повышают чувство близости у партнёров 18.08.2025 в 18:03

Пара и сплетни: как разговоры о знакомых укрепляют доверие и связь между партнерами

Калифорнийские учёные сделали неожиданные выводы о spлетнях: их обсуждение может укреплять связь между партнёрами и повышать чувство счастья.

Читать полностью »

Новости
Спорт и фитнес

Тренер рассказал о вариантах жима лёжа и отжиманий для начинающих и продвинутых спортсменов
Дом

Росреестр ужесточил правила регистрации договоров купли-продажи квартир в 2025 году
Еда

Средиземноморский рецепт: яичные кокотницы с помидорами, фетой и зеленью
Спорт и фитнес

Комплексные упражнения для спины названы Американским советом по упражнениям
Еда

Как запечь осетра целиком
Туризм

Город за один день: система якорей для путешествий по городу
Еда

Как приготовить крабовый салат с консервированной фасолью
Авто и мото

Запреты на АЗС: что нельзя делать во время заправки автомобиля
Все рубрики О проекте Архив Авторы

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) как информационное агентство «Ньюсинфо», регистрационный номер серия Эл № ФС77-83422 от 10 июня 2022 г.
Учредитель - Новикова Инна Семеновна.
Главный редактор и генеральный директор — Шестернёв Владислав Игоревич.
Контакты: +7 (499) 641-41-69, 105066, а/я №26 (для официальных обращений), info@newsinfo.ru